Скандал в 155-й ОМБр: комбриг ушел в СЗЧ — его подчиненных подозревают в убийстве двух гражданских

Скандал в ВСУ / © ТСН.ua

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Командир 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова объявлен в розыск после того, как его подчиненные были задержаны по подозрению в похищении и жестокой расправе над двумя гражданскими мужчинами. Сам комбриг в настоящее время самовольно покинул место службы (СЗЧ).

В Оперативном командовании «Північ» подтвердили, что правоохранительные органы проводят следственные действия, а военное руководство оказывает всестороннее содействие расследованию.

«Командование ОК „Північ“ оказывает правоохранительным органам всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

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В ОК «Північ» также отметили, что все лица, фигурирующие в уголовном производстве, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следствием.

«Лица, фигурирующие в расследовании, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями. Местонахождение командира в/ч А5001, самовольно покинувшего место службы, в настоящее время устанавливается», — сообщили в оперативном командовании.

В чем подозревают военных

По информации hromadske, которое ссылается на источники в Силах обороны и правоохранительных органах, в ночь на 28 июня семь человек якобы похитили двух братьев в Белоцерковском районе Киевской области. Издание также сообщило, что полиция задержала девять военнослужащих 155-й ОМБр, среди которых — командир одного из батальонов.

В то же время издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что следствие проверяет версию не только о возможной причастности военнослужащих к похищению, но и к убийству двух гражданских лиц.

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По информации источников издания, следствие рассматривает версию, согласно которой жену комбрига Станислава Лучанова якобы оскорбили неизвестные лица. В ответ на это комбриг отдал прямой приказ восьми подчиненным бойцам «наказать» обидчиков. Военные похитили двух жителей Калиновки, вывезли их на территорию Днепропетровской области, где и расправились с ними.

Как сообщает ZN.UA, правоохранительные органы уже провели эксгумацию тел, которые, по предварительным данным, принадлежат убитым братьям.

Досудебное расследование ведет Белоцерковское районное управление полиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Дело возбуждено по статьям об умышленном убийстве двух человек и незаконном лишении свободы (п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 146 УК Украины).

Что известно о комбриге Лучанове

Станислав Лучанов возглавил недавно сформированную 155-ю отдельную механизированную бригаду относительно недавно — в феврале 2026 года.

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До этого назначения он занимал должность начальника штаба известного 425-го отдельного штурмового полка «Скала».

Летом 2024 года за боевые заслуги Лучанов был награждён государственным орденом «За мужество» III степени.

Напомним, в мае 2026 года вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скала» разразился громкий скандал. Журналисты обнародовали расследование о загадочных смертях как минимум пяти военнослужащих.

Впоследствии стало известно, что с конца 2025 года по весну 2026-го среди новобранцев полка произошло не менее 26 небоевых смертей.

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