Скандал в 211-й бригаде: что говорят власти и журналисты о неслыханных случаях пыток в армии

Скандал в 211-й бригаде ВСУ – в чем обвиняют командование и как реагируют власти и общество, выяснял ТСН.ua.

Сегодня, 16 декабря, вокруг 211-й бригады ВСУ разразился громкий скандал. Журналисты "Украинской правды" опубликовали пространный материал, в котором рассказали о многочисленных фактах издевательств над военнослужащими, злоупотреблении командованием, поборах и пытках.

Как на эти вопиющие случаи отреагировало военное командование, власть и украинское общество – главные мысли собрал ТСН.ua.

"Кумовство" в бригаде

211 бригада специализируется на выполнении инженерных работ, в частности сооружение понтонных переправ и оборудования оборонных позиций, и не принимает участия в боестолкновениях на передовой. Поэтому, по словам журналистов, именно поэтому среди военных она считается "жирной".

Это привело к масштабным фактам коррупции. Журналисты утверждают, что командование бригады пристраивало своих родственников и знаевых, кумовьев, друзей и одноклассников.

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ – полковник Олег Побережнюк

"Позже в полк подтянулись люди из Каменец-Подольского, многие из них заканчивали местный военный инженерный институт. Побережнюк – один из выпускников этого вуза. То есть сформировался круг людей, которые имели давние дружеские или родственные отношения или служили вместе", – говорит один из ротных бригад на условиях анонимности.

По информации издания, жена комбрига Побережнюка, Ирина, по состоянию на 2023 год работала в Каменец-Подольском ТЦК. Именно она могла способствовать тому, что друзья ее мужа оказывались под его непосредственным командованием.

"В нашей бригаде есть мужья и жены, родители и сыновья, кумовья, дальние родственники, любовницы, друзья, одноклассники, соседи и все другие, кого возможно привлечь из своего окружения. Понятно, что это не могло произойти случайно. Люди же не мобилизуются в конкретную бригаду из конкретного села. Они туда как-то попадают, под чьим-то бдительным. глазом", – добавляет в анонимном разговоре с УП другой собеседник среди офицеров.

Беспрецедентное насилие и поборы

Офицер отделения психологической поддержки персонала рассказал журналистам издание, что установил много незаконных фактов, в том числе избиения военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги напрямую в карман командованию бригады. Речь идет о так называемых неофициальных "штрафах".

"В основном издевательствами над бойцами занимался сын начштаба Пастуха и крестник комбрига Побережнюка – на тот момент старший лейтенант, а сейчас уже капитан, Владислав Пастух, командир одного из взводов в первом батальоне", – говорит офицер.

По его словам, Владислав Пастух угрожал, что его отец – начальник штаба, а крестный – комбриг, которые могут военного сразу перевести в пехоту, где шансы погибнуть – гораздо выше. За счет этих угроз ему удавалось требовать у ребят деньги.

Владислав Пастух на фоне привязанного к кресту военнослужащего

Отмечается, что военных привязывали к деревянному кресту, жестоко избивали и закрывали в клетки. Фото и видео этих бесчеловечных издевательств уже появились в Сети.

Скриншот с видео, где видно издевательство над военным. Боец, скорее всего – "аватар", то есть человек, злоупотребляющий алкоголем. Однако это только предположение

Генштаб и Минобороны уверяют, что направили проверки

Главком ВСУ Александр Сырский приказал отправить комиссию Военной службы правопорядка для проверки информации о фактах злоупотреблений в 211 бригаде.

Командир части на время расследования был отстранен. В свою очередь Рустем Умеров заявил о немедленном начале работы Главной инспекции Минобороны, которая проверит факты, изложенные в СМИ.

Кроме того, в Министерстве обороны заверили, что ничего не знали о пытках в 211 бригаде.

"Информации по этим случаям у нас не было. Сейчас мы имеем эту информацию, и будет проведено расследование", – заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин и предположил, что эти преступления "покрывали на местах".

Также на скандал отреагировал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Он призвал Генштаб и Военную службу правопорядка провести расследование, заверив, что взял дело под личный контроль.

Избивали до разрыва внутренних органов и перелома черепа – о преступлениях знали еще в сентябре

Народная депутат Юлия Яцик заявила, что об этих случаях было известно еще в сентябре, когда работала Временная следственная комиссия.

"Почему только сейчас об этой истории заговорили, мне странно. Это не только дело ВСП. Речь идет о преступлениях. Людей били, очень серьезные побои наносились. Били за что – требовали деньги. Определенный процент по выплате за выполнение боевых действий. Просто на карточку человеку. Людей, которые не соглашались предоставлять добровольно (средства, – ред.), – били", – говорит Яцик.

По ее словам, известно о разрывах внутренних органов вследствие избиения, переломах костей черепа, носа.

Нардепы заявляют, что такие случаи не единичны

Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что слышал о таких случаях еще с 2014 года, однако уверяет – это скорее исключение, а не правило.

"Мы видели фотографии – они достаточно позорны. Нужно разобраться, чтобы виновные были наказаны. Я слышал об этом еще с 2014 года, у нас проблема была с пьянством. Некоторые военные применяли такие моменты, они постыдны. Были разные случаи пьяницы, которых набирали в армию, то убивали командиров, то бойцов и это применялось. Но это не оправдание. Есть правоохранительные органы, которые должны разбираться, – говорит Костенко.

Нардепка Яцик также признала, что такие случаи не единичны и требуют масштабных расследований.

Какое может быть решение проблемы

Ветеран АТО и участник боевых действий Антон Колумбет считает, что решением проблемы может быть увольнение из рядов Вооруженных Сил Украины "за низкие морально-деловые качества как высшая форма дисциплинарного взыскания" – с лишением всех статусов и льгот.

На что ему заметили, что в условиях отсутствия демобилизации и тяжелых боевых действий на фронте увольнение будет восприниматься не как наказание, а награда.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в свою очередь призывает наказать виновных максимально строго и удивляется, почему о таком скандале стало известно только сейчас.

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НОВЫЙ СКАНДАЛ В ВСУ: военных "распинали" на кресте, издевались и требовали деньги

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