Скандал в 211-й бригаде: комбриг вышел из-под стражи под залог

Размер залога – более 908 тысяч гривен.

В Тернополе командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог. Накануне суд избрал ему меру пресечения.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Тернопольскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

Внес ли залог командир лично или внесли за него — в прокуратуре не сообщили.

Заметим, что суд избрал меру пресечения Побережнюку — содержание под стражей в течение двух месяцев, с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен.

Напомним, на днях стало известно о скандале со 211-й бригадой. Журналисты "УП" опубликовали материал, в котором рассказали о многочисленных фактах издевательств над военнослужащими, злоупотреблении командованием, поборах и пытках.

Командир этой бригады 17 декабря был сообщен о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Установлено, что осенью 2023-го Побережнюк привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области - вместо их службы в зонах боевых действий.

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