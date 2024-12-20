Скандал в 211-й бригаде: комбриг вышел из-под стражи под залог

Размер залога – более 908 тысяч гривен.
В Тернополе командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог. Накануне суд избрал ему меру пресечения.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Тернопольскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.
Внес ли залог командир лично или внесли за него — в прокуратуре не сообщили.
Заметим, что суд избрал меру пресечения Побережнюку — содержание под стражей в течение двух месяцев, с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен.
Напомним, на днях стало известно о скандале со 211-й бригадой. Журналисты "УП" опубликовали материал, в котором рассказали о многочисленных фактах издевательств над военнослужащими, злоупотреблении командованием, поборах и пытках.
Командир этой бригады 17 декабря был сообщен о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Установлено, что осенью 2023-го Побережнюк привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области - вместо их службы в зонах боевых действий.
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