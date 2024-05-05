Скандал в Академии Сухопутных войск: курсант заявил, что его отчислили и отправляют на фронт из-за конфликта с руководством

В Академии в свою очередь заявили о "скоординированной дискредитационной кампании" против вуза.

21-летний военнослужащий Александр Попович заявил, что его отчислили из Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (HACB) из-за конфликта с руководством и отправляют на фронт.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Александр обратил внимание на проблему предоставления увольнений за пределы академии в выходные и праздничные дни. По его словам, такие "привилегии" имели только курсанты, которые были замужем, имели опекунство, к которым приходили родители на КПП или "мазаные". То же касается и разрешения на проживание за пределами академии.

Попович утверждает, что правило на увольнение в случае присутствия родителей на КПП все же осталось, несмотря на обращение к руководству факультета.

"Это решение никак не мотивировало курсантов, и люди начали меня поддерживать, хотя и друзьям моим на построениях часто угрожали, что из-за дружбы со мной у них будут проблемы!

Должностные лица прибегали к давлению на личный состав, имеют факты унижения курсантов, использование должностными лицами ненормативной лексики, неоднократно унижали девушек по признаку пола! Имеет место здесь и меры физического воздействия к курсантам со стороны должностных лиц! – и это не просто слова! Эти факты установлены проверками и в том числе ВСК ВРУ", – говорит Александр.

Курсанты приняли коллективное решение обратиться во Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам нарушения прав военнослужащих.

По словам молодого человека, эта комиссия прибыла в Академию и выявила ряд нарушений, в том числе нарушения по порядку предоставления увольнений.

"Когда же руководство узнало об обращении, начальником курса было инициировано служебное расследование за выход из строя без разрешения по отношению ко мне, а именно по 402 статье Уголовного кодекса Украины – неповиновение. Неподчинение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Конечно, ГБР опровергло это все и никакого неповиновения не было", – рассказывает Александр.

Позже ученый совет факультета решил отчислить Поповича. Молодой человек говорит, что заместитель начальника факультета обвинил его в грубых нарушениях. В частности, курсант в должности командира группы "применял буллинг к своим подчиненным", избивал их, применял электрошокер и унижал курсанток и требовал подарок себе на день рождения. Попович такие обвинения отрицает.

После отчисления парня как мобилизованного перевели в учебный центр, "подконтрольный академии". Александр говорит, что его скоро должны отправить "на ноль"

"Я не говорю, что я против воевать, но вот эти все перемещения неспроста. Это однозначно расправа. И все это началось с обращения в ВСК. Я не думаю, что это все просто стечение обстоятельств. Это так убирают людей, свидетелей, человека, которая это все начала, для того чтобы прикрыть чью-то д*пу", – считает военный.

Позиция академии Сухопутных войск

На странице в Facebook Академии сегодня появился пост о том, что в Сети распространяется "скоординированная дискредитационная кампания, направленная на дестабилизацию ситуации в военном учебном заведении, внесение раздора в военную среду и нанесение имиджевых потерь украинскому войску".

"В некоторых случаях распространение ложной информации и клевета на военный вуз является попыткой заинтересованных лиц защитить собственные меркантильные интересы и избежать ответственности за совершенные нарушения. К сожалению, эмоциональные и манипулятивные заявления, призывы и комментарии в социальных сетях находят поддержку среди рядовых граждан и оказывают их участниками информационной кампании против защитников Украины", – говорится в сообщении.

В то же время в посте конкретно не указывается, что речь идет именно об Александре Поповиче.

Как передает Нromadske, первый заместитель руководителя академии полковник Ярослав Марченко ответил, что старшего солдата Поповича отчислили из НАСВ в соответствии с частью 11 статьи 25 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и пунктов 3.2 и 3.4 Инструкции о порядке перевода, отчисления и обновления курсантов высших военных учебных заведений Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что 115 бригаду обвинили в крахе обороны в Очеретино.

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