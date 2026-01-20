Скандал в Белоцерковском ТЦК: омбудсман заявил об антисанитарии и нарушении прав

Скандал в Белоцерковском ТЦК / © Дмитрий Лубинец facebook

В сети распространяются кадры Белоцерковского районного ТЦК и СП, которые демонстрируют полную антисанитарию, отсутствие спальных мест и элементарных гигиенических условий для граждан. Офис Омбудсмена фиксировал эти нарушения еще полтора месяца назад. Однако руководство учреждения проигнорировало требования закона о приведении помещений в надлежащее состояние.

Об этой ситуации еще сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно об условиях в ТЦК

«Еще 4 декабря прошлого года Офис Омбудсмана совершил мониторинговый визит в этот ТЦК и СП. Все проблемы были зафиксированы официально. Были указаны привести условия пребывания военнообязанных в соответствие с постановлением Кабинета Министров №560 и директивы Генерального штаба. Закон прямо обязывает ТЦК и СП во взаимодействии с местными администрациями обеспечить надлежащие условия», — отметил омбудсман.

Однако добавил, что за прошедшее время никаких изменений не произошло. Ситуация получила публичную огласку после появления новых видео в социальных сетях, что спровоцировало очередную волну общественного резонанса. Омбудсмен подчеркнул, что бездействие ответственных лиц в таких чувствительных вопросах, как мобилизация, напрямую вредит единству страны и используется враждебной пропагандой.

«И у меня только один вопрос: сколько можно? Офис Омбудсмана делает свою работу: фиксирует нарушения, посылает официальные письма, дает время на устранение пробелов. В ответ — молчание и бездействие. Неужели каждую ситуацию нужно доводить до публичного взрыва? Во время войны государство либо соблюдает закон и уважает человеческое достоинство — либо само подрывает то, что декларирует защищать!», — заявил уполномоченный.

Омбудсмен уже направил соответствующие письма в Киевскую областную военную администрацию и командование Сухопутных войск ВСУ. Дмитрий Лубинец требует немедленного реагирования на ситуацию, принятия конкретных решений и привлечения виновных к ответственности за пренебрежение правами человека.

Реакция Киевского областного ТЦК и СП

Ранее Киевский областной ТЦК и СП уже реагировал на распространенное видео в соцсетях. Прессслужба ТЦК назвала эту информацию ИПСО.

«ИПСОшные закрома опустошены. Нет новых видео, компрометирующих ТЦК, нет зацепок и чучел. Поэтому растерянные боты вытаскивают из глухих чатов дряхлые видео, битые молью, и пытаются ими пугать и что-то доказывать. А собственно что? Что мобилизованные возят по в/ч и кого принимают, а кого нет? И что? А все те диагнозы, которые озвучивает в кадре этот воин-герой, который должен защищать, пожалуй, свою жену и детей от оккупантов, они откуда? Если уж снимаешь „компромат“, то потрудись хотя бы симулировать правдивость!», — отметили в ТЦК.

Также добавили, что это все «замшелый фарс».

Сообщение Киевского областного ТЦК и СП.

Ранее мы писали, что Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование инцидента с избиением мужчины вблизи Голосеевского районного ТЦК и СП в Киеве. Правоохранителям, нанесшим потерпевшему многочисленные удары по голове, грозит длительный срок заключения.

Также в Одессе работники ТЦК силой вытащили парня за машины, повредив его машину.