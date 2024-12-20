Скандал в Bolt: водитель завершил поездку из-за просьбы пассажиров говорить по-украински

Скандал произошел в городе Ужгород 19 декабря. Там водитель такси Bolt не захотел продолжать поездку из-за просьбы клиентов говорить по-украински.

Об этом сообщила Ольга Светлинец в Facebook.

"Водитель Bolt отменил поездку из-за просьбы разговаривать с нами на украинском языке. В Ужгороде. В 2024 году. На 11 году войны. Поездка завершена. Еще и догонял рассказами, что он крымчанин, Крым — это Украина, а Конституция Крыма написана на русском", – говорится в сообщении.

В компании Bolt сообщили, что к водителю уже были приняты "все необходимые меры", в частности, его отстранили от пользования сервисом.

Они также отметили, что регулярно напоминают водителям-партнерам, что по закону обслуживание клиентов компаниями должно происходить на государственном языке.

"Вы совершенно правильно сделали, что обратились в нашу службу поддержки. […] Также с нашей стороны мы сможем помочь полиции в расследовании", – подытожили в Bolt.

Напомним, министерша иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на водителя службы такси Bolt в Риге, который не владел ни латышским, ни английским языками, а общался с ним исключительно на русском. Оказалось, что он из Украины. Поэтому то, что он не говорил даже по-украински, его возмутило.

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