Скандал в Черкассах: чиновница назвала родителей детей с необычными именами "ублюдками"

Чиновница получила выговор за некорректные высказывания в соцсети.

В Черкассах разгорелся скандал вокруг директора городского дворца молодежи. Чиновница обозвала родителей детей с необычными именами "до****бами и ублюдками". На инцидент уже отреагировали в городском совете.

Об этом на своей странице в соцсети написал экс-секретарь Черкасского городского совета Александр Радуцкий.

Так, директор местного дворца молодежи оставила комментарий к одной из публикаций в соцсети. Женщина написала, что считает имена Аврора, Вилена, Даяна, Есения, Иоанна и другие — бессмысленным сочетанием букв.

Один из пользователей Сети отметил, что "для кого-то и наши имена бессмысленный набор звуков". На что чиновница выпалила, мол, наши имена — "славянская классика".

"А до**** бам нужно выпендриться. Плюс на каждом уровне в Украине есть свой слой общества, который сдает ее интересы. Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами вместо того, чтобы поддерживать наши", — написала женщина.

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На инцидент отреагировали в городском совете. Там сообщили, что проводят с директором воспитательную работу.

"Никто не имеет никакого морального права осуждать выбор другого человека, тем более публично и в такой форме. Мы не просто проведем воспитательную работу с руководительницей учреждения культуры. Она получит выговор. Публичные лица остаются такими 24/7 и точно должны хорошо думать перед тем, как позволять себе подобное поведение и высказывания", — акцентировала заместитель городского головы Анастасия Чубина.

Напомним, что в Запорожье в школе разгорелся скандал из-за ковра, который родители купили для своих детей. Одна из мам его забрала, а директор заведения написала заявление в полицию о краже.

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