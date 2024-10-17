Скандал в Черкассах: жестокая драка в Свято-Михайловском кафедральном соборе — что случилось

Сторонники Московского патриархата ворвались в Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, который перешел в ПЦУ. В самом храме вспыхнула жестокая драка. Люди бросались всем, что попадалось под руку. Без пострадавших не обошлось.

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Переход к ВЦУ

Свято-Михайловский собор в Черкассах перешел в Православную церковь Украины. Об этом утром 17 октября в Фейсбуке сообщил военный капеллан Владимир Ридный. По его словам, отныне храм стал гарнизонным. На его территории создадут центр национального-патриотического воспитания, воскресную школу и подготовку капелланов.

Драка в храме

Однако с этими изменениями не согласились сторонники Московского патриархата. Они принялись штурмовать храм, проломили ворота и применили перечный баллончик против других посетителей. Соответствующие кадры были опубликованы в местных телеграмм-каналах.

Схватки продолжались прямо в храме. На видео видно, что в помещении вспыхнула потасовка. Люди бросались разными предметами, применяли палки и пытались то швырнуть лавки, или свести с них баррикады под дверью. Участники инцидента также распилили газовые баллончики в церкви.

Впоследствии на территории храма раздались звуки, похожие на выстрелы.

На место инцидента прибыли полиция и медики, к которым обратились первые потерпевшие.

По словам пресс-секретаря главного управления нацполиции в Черкасской области Зои Вовк, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Верующие УПЦ МП и Феодосийский митрополит закрылись в храме и никого туда не пускали. Старший военный капеллан отец Назарий в комментарии Общественному рассказал, почему, по его мнению, важно, чтобы этот храм перешел в подчинение ВТО.

Русская православная церковь оккупировала территорию Свято-Михайловского собора и лицемерно называется Украинской церковью. Но по факту мы слышали их службы, где они уже поминают патриарха Кирилла, не молятся о украинском войске. Это как раз тот храм, который строили черкащане, владыка Софроний, который был большим патриотом, но, к сожалению, не дожил до тех пор, пока не смог перейти в Православную Церковь Украины, он этого очень ждал. Потому сегодня это сделали. Надо освобождать всю Украину от русской оккупации и духовной русской оккупации.

Военный капеллан Владимир Ридный опубликовал видеообращение, в котором призвал горожан прийти на место происшествия и отстоять свой храм и забрать его у московского патриархата.

Реакция мэра

Впоследствии с таким же заявлением к местным обратился городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

На призыв отреагировали многие, поэтому уже через некоторое время территория храма выглядела так.

Через несколько минут на месте снова поднялась схватка.

Уже через некоторое время митрополит Феодосий и сторонники московского патриархата покинули территорию храма.

Кстати, известно, что самый большой в Украине православный храм перешел в ПЦУ еще 12 июня 2024 года, а глядя на заголовки в Z-пабликах и даже официальных российских ZМИ о якобы "украинских нацистах-сатанистах" и сплошной лжи, сразу понятно, в чем была цель сегодняшних провокаций и КОМУ такая картинка была выгодна.

А по факту хулиганства в Свято-Михайловском соборе полиция Черкасщины начала уголовное производство. Как выяснили правоохранители, группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма, в результате чего нескольким гражданам нанесены телесные повреждения.

«Инцидент произошел утром 17 октября между верующими. Полицейские отреагировали на событие и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские немедленно прибыли на место, опросили участников конфликта. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи, обнародованные в соцсетях. Все обстоятельства происшествия устанавливаются следователями Черкасского районного управления полиции, под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание, которое может угрожать по санкции статьи, — лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Следственные действия продолжаются.”

Напомним, в селе Иза Хустского района на Закарпатье прихожане местной церкви УПЦ МП перекрыли дорогу, а затем пришли к стенам Хустского РТЦК из-за того, что работники ТЦК доставили в военкомат священнослужителей их церкви.

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