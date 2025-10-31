Скандал в Чопском пограничном отряде: с начала года 15 военных сбежали в страны ЕС

Пункт пропуска в Чепе / © УНИАН

В Чопском пограничном отряде разгорелся скандал: с начала года 15 военных бежали в страны ЕС.

Об этом сообщил известный закарпатский журналист и блогер Виталий Глагола в Telegram.

«Мне удалось получить внутренние документы и информацию от источников в Государственной пограничной службе Украины», — комментирует автор.

По состоянию на 1 сентября 2025 года, согласно этим материалам, 15 военнослужащих Чопского пограничного отряда указаны в служебных документах как «сбежавшие» во время несения службы.

По словам источников и в соответствии с записями в документах, эти военные якобы «убежали из нарядов, оставив оружие и экипировку на территории Украины», после чего оказались на территории стран ЕС.

«Как объясняют мне собеседники в структуре ГПСУ, в указанных случаях военнослужащие якобы покинули места несения службы прямо во время охраны границы, „оставили оружие и экипировку на украинской территории“ и „убежали в направлении Словакии и Венгрии“, — сообщил Виталий Глагола.

Бум бегства начался в мае — с тех пор ежемесячно сбегали до шести военнослужащих.

Напомним, в Украине стремительно возросло количество уголовных дел в отношении СЗЧ. Речь идет о цифре, близкой к 300 тысячам. Это почти в пять раз больше, чем в прошлом.