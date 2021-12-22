Скандал в COVID-больнице Николаева: уволили директора Федорову, которая просила кислород и деньги

Сама Федорова назвала данное решение "политической расправой".

В Николаеве отстранили от должности главного врача Николаевской инфекционной больницы Светлану Федорову. За ее увольнение во вторник, 21 декабря, на заседании областного совета проголосовали 42 депутата.

Пост Светлана Федорова занимала с июля 2020 года.

Как голосовали депутаты и что заявляли

На девятой сессии Николаевского областного совета восьмого созыва, состоявшейся 21 декабря 2021 года, депутаты рассмотрели вопрос об увольнении директора областного центра лечения инфекционных болезней Светланы Федоровой, пишет "Суспільне".

Депутат Александр Мосин (фракция "Пропозиція") предложил на рассмотрение сессии вопрос об итогах проверки больниц области. Комиссия Министерства здравоохранения Украины и Национальной службы здоровья Украины, которая осуществляет проверки организации и качества предоставления медицинской помощи больным коронавирусом в учреждениях здравоохранения Николаева и области, работавшая в Николаевской области 11 и 12 ноября.

"В ходе проверки установлены следующие нарушения: КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней Николаевского областного совета" по несоблюдению протокола "Оказание медицинской помощи для лечения больных COVID-19", утвержденного Минздравом Украины от 02.04.2020 №62, об отсутствии взаимодействия с областным центром предоставления экстренной медицинской помощи, наличия выявленных свободных койкомест, в порядке госпитализации, оснований и сроков пребывания пациентов, наличия пациентов без признаков болезней, ненадлежащем оформлении нахождения пациентов, случаев необоснованного назначения медицинских препаратов, по вопросам соблюдения работниками противоэпидемических мероприятий, отсутствие программы эпидемического контроля, создания соответствующих зон в небоксированных помещениях, соблюдения требований к обеззараживанию медицинских отходов", — рассказал о результатах проверки начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Максим Безносенко.

Максим Безносенко предложил, учитывая многочисленные недостатки в работе Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Николаевского областного совета, рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания в должности директора Светланы Федоровой. Такие же рекомендации по результатам проверки предоставила мониторинговая группа Минздрава и НСЗУ.

На сессию пришли главные врачи медицинских учреждений Николаевской области. Первым выступил Александр Демьянов.

"Трудные времена, реформы и тяжесть финансового состояния лечебных учреждений, и пандемия. Все это сделало соответствующий отпечаток. Все руководители рано или поздно становятся где-то не такими, какими желают их видеть, но есть такие времена, когда своих "тараканов" нужно загнать в стойло ", — сказал директор КМП "Больница скорой медицинской помощи" Александр Демьянов.

А директор центра экстренной медицинской помощи Андрей Самойлов сказал, что больница под руководством Федоровой в последнее время превратилась в частное учреждение.

"Светлана Федоровна, мы с вами много общались и решали вопросы. Часто не решали. Я просил о том, чтобы не закрывались ворота перед скорой помощью, о том, что не покупается в учреждении квотный принцип: кого мы кладем, кого нет", — сказал Андрей Самойлов.

НикВести

Светлана Федорова назвала это "политическим заказом".

"Ни одной цифры, ни одного факта в выводах комиссии не указано. Зная, что будет такое дело, я пригласила международную организацию, которая трое суток проводила полный аудит. Как оказалось, наш стационар отвечает не только украинским требованиям, но и международным. Все показатели отвечают самым высоким требованиям. Это феномен больницы, которая смогла достичь этого через два года", — сказала Светлана Федорова.

Реакция коллег и пользователей Сети

Врач-инфекционист Ольга Голубовская болезненно отреагировала на событие и написала в Facebook.

"Если кто-то мне может объяснить, за что уволили Светлану Федорову, я буду очень благодарна. Я, по своей наивности, думала, что увольняют за профнепригодность, безответственность, злоупотребление служебным положением и т. д. Светлана Федорова была, есть и будет одним из лучших главных врачей Украины. Уже навсегда, народные избранники. Так же, как вы останетесь в памяти людей расправляющимися беззаконно со всем лучшим, что есть в нашей стране… Говорила сегодня с персоналом – все шокированы. Через три года больницу не узнать, начиная от ремонтов и до обеспечения препаратами и техникой. Светлана жила своей работой. Чистый, честный, открытый человек, живущий своей работой, профессионал, который платил максимальную зарплату своим врачам, некоторым даже больше, чем себе”, — написала она.

В Сети пользователи также не поняли, за что уволили Федорову:

Да, она стала публично все выносить, вынужденно. Уже было понятно, куда идет. Откаты тоже носить упорно не хотела. Ну, я же говорю — странная...) Сидела бы спокойно, как все, брала бы деньги с больных, носила их выше и все было бы хорошо

Уволили за правду

Увольняют врачей за способность думать

Показательная травля

Я думаю, что кто-то поторопился на ее место. Чтобы прийти на все готовое, созданное Светланой

Ранее Федорова писала, что в областную инфекционную больницу Николаева ворвалась группа незнакомых людей. Они сломали шлагбаум, начали выбивать дверь в приемный покой. С угрозами бросились на персонал с требованием дать кислород больному.

"Ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи, и начали поступать таким способом", - отметила Федорова.

Она добавила, что некоторые больницы, считающиеся ковидными, не имеют не только кислорода, но и специалистов, способных предоставить квалифицированную помощь.

По ее словам, она ежедневно получает сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер: "Не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтобы вместе с больным привезли кислород свой", "Родственница в 1 горбольнице – сатурация 60, не забирают в реанимацию, нет мест", "Мы со Снегиревки – нет кислорода и реанимации, заберите нас".

Федорова также отметила, что раньше обращалась с просьбой дать охрану больнице, но просьбу проигнорировали.

“Написали – нет возможности! При былой власти была возможность. Был круглосуточный пост, хотя не было происходящего сейчас”, — добавила она.

Кроме того, Федорова заявляла, что в Николаеве инфекционная больница оказалась на грани выживания.

"Сегодня, в очередной раз, обратилась к "владельцу" нашей больницы в лице председателя областного совета. Уже в третий раз за последний месяц. Проблема остается нерешенной: договора от НСЗУ за пролеченных больных ковидом на июнь месяц так и нет. Июнь заканчивается. Все документы нами представлены своевременно. Всем требованиям мы отвечаем. Только договора все нет. И когда будет-неизвестно", — писала Федорова.

Она также отметила, что "пациентов НСЗУ "посчитало" обычными, минимальными, стационарными. То есть, все расходы на лечение, пребывание, заработную плату медицинскому персоналу не учтены".

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