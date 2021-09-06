Скандал в детском саду Одессы: администрация заведения оправдывает воспитателя после "избиения" мальчика

В саду не собираются увольнять воспитательницу.

В одном из частных детских садов Одессы воспитанник пожаловался, что его избила воспитательница. Мальчик говорит, что получил за то, что пел во время обеденного сна.

Как сообщает "Вікна", администрация детсада покрывает воспитательницу и не очень хочет разбираться в ситуации. Более того, воспитательницу увольнять и отстранять от работы не собираются, потому что нет на это причин.

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"Мы решаем это все в правовом русле. Когда будут какие-либо результаты экспертизы — сообщим. У нас нет причин для увольнения воспитателя", — сказали в детском саду.

Мать мальчика не писала заявление в полицию после инцидента.

В комментариях подписчики телеграмм-канала "Одесса как она есть" разделились во мнениях. Одни считают, что ребенок мог все придумать, другие — что случай избиения ребенка мог иметь место, а также, что родителям надо учить своих детей правильно вести себя.

Напомним, что в Бердянске Запорожской области родители детей, посещающих один из местных детсадов, обратились в полицию. Взрослые пожаловались, что воспитательница детсада бьет их детей.

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