Скандал в Хмельницком: люди атаковали снежками фото погибших героев и дочь одного из них (фото)

В Хмельницком люди бросали снежками в фото погибших военных / © скриншот с видео

Реклама

В Хмельницком разгорелся скандал из-за вызывающего поведения людей на Аллее Славы. Неизвестные забросали снежками портреты павших защитников и Кристину Щербанюк — дочь погибшего воина Виктора Венгера, которая пыталась их остановить.

Об этом рассказала сама Щербанюк, сообщает «Суспільне Хмельницький».

Дочь Венгера, чей портрет размещен среди других фотографий павших защитников на кубах Аллеи Славы в Хмельницком, намерена обратиться к правоохранителям. По словам Щербанюк, 26 января она стала свидетелем того, как неизвестные бросали снежки в портреты погибших военных. Даже после замечаний эти действия не прекратились.

Реклама

«Мы с подругой подошли к портрету моего отца, я что-то о нем рассказывала, показывала елку, которую поставила. И тут услышала, что что-то летает возле портретов. Подумала, что, может, дети играют, но увидела — снежки летели прямо в портреты«, — рассказала женщина.

Щербанюк отметила, что ее замечания не имели никакого эффекта — нарушители продолжили свое поведение.

Нарушители бросали снежками в лицо дочери погибшего военного

«Они начали смеяться и игнорировать меня. Я достала телефон, чтобы снять, потому что раньше это помогало. Но на этот раз их это только поощрило — они начали бросать снежками в меня, в лицо, в телефон и в мою подругу«, — поделилась дочь погибшего военного.

В Хмельницком люди бросали снежками в фото погибших военных / © скриншот с видео

По ее словам, снежки бросали два человека, а поддержки от прохожих почти не было.

Реклама

«Я пыталась их догнать, но поняла, что ничего не смогу сделать. Обращалась к людям, которые проходили мимо, остановился только один дедушка. Просто начал говорить: „Что вы, ребята, делаете, у вас что, никто не погиб?“. А они просто посмеялись. И потом ушли«, — рассказала Щербанюк.

В Хмельницком люди бросали снежками в фото погибших военных / © скриншот с видео

Этот инцидент, признается женщина, стал для нее тяжелым эмоциональным ударом.

"Мне было ужасно, я снова почувствовала себя, как в школе, когда не могла защититься. И страшно, потому что я взрослая женщина, у меня есть ребенок, а не смогла даже защитить память об отце», — поделилась дочь защитника.

Она также отметила, что после обращения в полицию не ожидает ни материальной компенсации, ни публичных извинений. По ее мнению, правильнее было бы, чтобы нарушители поработали на благо общества. В качестве примера Щербанюк привела уборку снега возле Аллеи Славы.

Реклама

Что известно о погибшем военном Викторе Венгере?

По данным городского совета, Виктор Венгер родился 12 февраля 1970 года в селе Масовцы Хмельницкого района. Мужчина в 2014 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины, служил в Национальной гвардии и участвовал в обороне Мариуполя и Краматорска.

Перед началом полномасштабного вторжения Венгер был гражданским, однако снова стал в ряды войска и проходил службу в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс» ВСУ в звании сержанта. Он воевал на Бахмутском направлении.

Защитник погиб 16 декабря 2022 года вблизи поселка Спирное Бахмутского района Донецкой области. Ему было 52 года. В горсовете добавили, что Указом Президента Украины Венгер посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

Виктор Венгер / © Хмельницкий городской совет

Напомним, в Ровно полицейские задержали 41-летнюю местную жительницу, которая поздно вечером 16 января повредила 13 конструкций с портретами павших защитников на Майдане Независимости. Женщина была пьяной и объяснила свой поступок тем, что фотографии ее «раздражают», потому что напоминают о войне. Правоохранители объявили женщине подозрение в хулиганстве.