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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Скандал в Ковеле: мужчина ударил ребенка по голове — чем все закончилось

Скандальное видео с избиением ребенка в Ковеле стало основанием для открытия производства. Полиция уже установила всех участников.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Полиция

Полиция / © Shutterstock

В Ковеле Волынской области разразился скандал после того, как в соцсетях появилось видео с избиением ребенка. По словам опубликовавшей запись блоггерши, она стала свидетелем того, как взрослый мужчина в кафе нанес удары ребенку по голове.

Об этом сообщили в полиции региона.

Стражи порядка отреагировали на публикацию и зарегистрировали информацию в журнале единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях. Полицейские оперативно установили личности всех участников инцидента и провели с ними опрос.

На фигурирующего в видео мужчину составили административные материалы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях — 173 (мелкое хулиганство) и 173-2 (совершение домашнего насилия). В то же время на блоггершу, распространившую видео с использованием нецензурной лексики, также составили админпротокол по ст. 173.

В полиции отметили, что мужчина, ударивший ребенка, не является работником правоохранительных органов и не имеет никакого отношения к полиции. Правоохранители также обратились к гражданам с призывом сообщать факты насилия по номеру 102, чтобы подобные инциденты не оставались без реакции.

Пока ситуация находится на контроле полиции, и все обстоятельства инцидента тщательно выясняются.

Напомним, в селе Бутенко Кобеляцкого общества грузовой поезд смертельно травмировал двухлетнего ребенка.

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