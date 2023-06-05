Скандал в Луцке: парни пришли в школу в платьях, директору лицея грозит увольнение (фото)

Флешмоб глава города назвал "извращениями".
В Луцке разгорелся скандал на фоне флешмоба в школе №24, где учащиеся переоделись в женскую одежду ко дню гендерного равенства. Видео ребят набрало бешеную популярность в социальной сети TikTok. В то же время, во время совещания с городским головой этот случай назвали "извращением".
Об этом сообщает информационное агентство "Конкурент".
Руководителя города Игоря Полищука "неприятно удивила" такая "акция" школьников и бездействие дирекции школы.
Переодевание ребят он назвал извращениями и добавил, что если в Луцке будут подобные случаи повторные, то договоры с директором соответствующих образовательных учреждений будут разрывать.
"Когда лица мужского пола одевают женскую одежду – это извращение. Если еще такое будет, то будем разрывать договоры с директором. А эти пижамные вечеринки, когда ученики приходят в школу в пижамах, это что такое? Если бы я так пришел в школу, то меня бы сразу выбросили оттуда", – заявил Полищук.
Глава департамента образования Виталий Бондарь рассказал. что видео вырвали из контекста Тогда в школе №24 проходил день гендерного равенства, в рамках которого дети поддерживали друг друга.
"Это идет из Европы, тогда был день гендерного равенства и видео вырвали из общего контекста, а дирекция это не проконтролировала", – отметил Бондарь.
Впоследствии Луцкий председатель добавил, что в нашем городе такого быть не должно, ведь это не наши ценности, потому что Луцк – это христианский город.
Напомним, в Луцке ребята пришли в лицей в платьях, а девушки – в костюмах в день гендерного равенства.
Такую идею поддержали и учителя и работники школы.
Тем временем в Испании учителя мужского пола пришли в школу в юбках. Таким образом, педагоги протестовали против исключения из учебного заведения 15-летнего школьника. После протеста в некоторых учебных заведениях Испании начали преподавать курс по гендерному равенству.
Напомним, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о противодействии сексизму в рекламе. "За" документ проголосовали 266 народных депутатов.
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