Скандал в Луцке: местная гостиница отказала в поселении военным — подробности

В Луцке разгорелся громкий скандал вокруг комплекса отдыха «Околица», где отказали в поселении двум военнослужащим.

Об этом сообщил военнослужащий Ярослав Нищик в соцсети Facebook, а также vsn.

Как все началось

1 сентября военный Ярослав Нищик опубликовал сообщение, где рассказал, что ему с побратимом отказали в ночлеге из-за того, что они военные. По его словам, администратор заведения ответила прямой фразой: «Мы военных не селим».

«Мы целый день в пути. Голодные. Вжик (побратим — ред.) за 7 часов до выезда еще был на позиции в Яблоновке рядом с Константиновкой. Нам обещают что-нибудь разогреть. Я же иду решать вопрос с «хостес». В коридоре меня встречает дама пенсионного возраста с недовольным лицом: «Добрый день. А есть ли свободный номер с двумя отдельными кроватями?» — спрашиваю я у нее».

На этот вопрос, по словам военного, сотрудница гостиницы не ответила.

«Всю минуту такого диалога дама рассматривает меня. Я сначала подумал, что у меня что-то неладно с формой. Может, грязная, может, ширинка расстегнута. Но нет же. А она и дальше меряет меня с ног до головы. И тут я понимаю, что именно так выглядит презрение и ненависть во взгляде».

«Так вы нас поселите?», — спросил военный снова. И получил ответ: «Нет, не хочу, мы военных не селим»

Нищик отметил, что он подчеркивал готовность оплатить номер, но все равно услышал отказ.

Реакция отеля

Сначала журналистам удалось связаться только с персоналом кафе комплекса, где заявили, что руководитель гостиницы «отсутствует».

Впоследствии владелица заведения Светлана Дерко объяснила инцидент как «досадное недоразумение» и заверила, что гостиница всегда поддерживает военных, бесплатно их селит и кормит. По ее словам, сотрудница действовала неправильно и будет привлечена к ответственности.

«Мы искренне приносим извинения пану Ярославу. Сотрудница не выполнила свои обязанности. Ситуация — человеческий фактор, но недопустимый», — заявила владелица гостиницы «Околица».

В то же время хостес гостиницы Людмила утверждает, что отказ не носил дискриминационный характер, а был реакцией на «агрессивное поведение» одного из военных. По ее словам, мужчина якобы кричал и использовал ругательства, из-за чего она «оценивала их адекватность».

Впоследствии Светлана Дерко сообщила, что конфликт будет разрешен дисциплинарно — сотрудницу могут оштрафовать или уволить. Владелица отметила, что «Околица» регулярно помогает ВСУ и неоднократно бесплатно принимала военных.

