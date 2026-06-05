Скандал в Луцком ТЦК: руководителя "взяли" с поличным с солидной взяткой

Задержание за взятку / © УНИАН

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На Волыни вспыхнул коррупционный скандал с участием руководства Луцкого городского ТЦК и СП. Исполняющего обязанности начальника задержали по подозрению во взяточничестве за снятие военнообязанного с учета.

Об этом сообщили местные медиа, Волынский областной ТЦК и СП, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По информации местных медиа, задержанный чиновник Луцкого центра комплектования мог помогать военнообязанным избежать мобилизации — путем оформления документов о временной непригодности к службе и дальнейшего исключения с воинского учета.

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Предположительно, речь идет о Дмитрии Федорчуке. Как сообщают СМИ, задержание осуществили работники ГБР.

Заявление Волынского областного ТЦК и СП

«Правоохранительными органами задержано должностное лицо одного из ТЦК и СП Волынской области по подозрению в получении неправомерной выгоды. В рамках досудебного расследования устанавливается возможная причастность третьих лиц, которые могли быть привлечены к противоправной деятельности как посредники», — сообщили в Волынском областном военкомате.

Сейчас продолжаются следственные действия, в рамках которых правоохранители должны установить все обстоятельства возможного правонарушения.

В областном ТЦК заверили, что оказывают необходимое содействие следствию в рамках действующего законодательства и своей компетенции. Правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к делу, должны предоставить уполномоченные правоохранительные органы.

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Реакция Лубинца

По словам Лубинца, речь идет о задержании и. о. начальника Луцкого городского ТЦК и СП по подозрению в получении 7000 долл. неправомерной выгоды. По предварительным данным, чиновник мог способствовать незаконному уклонению военнообязанного от мобилизации.

«Если эти факты подтвердятся, речь идет не только о коррупции, но и о подрыве доверия к государственным институтам в чрезвычайно чувствительной для общества сфере. Взяточничество недопустимо в любой сфере, а особенно там, где речь идет об обороноспособности государства. Ожидаю полного, объективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств дела», — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, ранее в Днепре задержали офицера одного из районных ТЦК, который требовал 1500 долл. за снятие гражданина с воинского учета. Во время обысков у чиновника изъяли документы, печати, записи и автомобиль. Фигуранту объявили подозрение.

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