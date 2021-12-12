Скандал в МВД: журналист заявил, что Гогилашвили не по статусу использовал бронеавтомобиль и охрану

Скандал в МВД: журналист заявил, что Гогилашвили не по статусу использовал бронеавтомобиль и охрану

Якобы для передвижения Гогилашвили использовал бронеавтомобиль, предоставленный посольством США.

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, попавший в скандал на блокпосту в зоне ООС, использовал охрану из спецназовцев Главного управления разведки Минобороны, а также бронеавтомобиль посольства США. Хотя по статусу ему это не разрешается.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Не менее скандально не только незаконное и опасное поведение Гогилашвили, но и наличие у него машин и охраны. По закону заместителю министра Гогилашвили не принадлежит по статусу бронеавтомобиль и личная охрана", — отмечает журналист.

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По его словам, охраняли скандального замминистра шесть военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны.

Якобы для передвижения Гогилашвили использовал бронеавтомобиль, предоставленный посольством США для безопасности сотрудников военной разведки Украины.

"На каком основании замминистра использует для обеспечения своих поездок спецтранспорт военной разведки, почему Гогилашвили охраняют офицеры спецназа Минобороны? МВД имеет свои задачи, свой транспорт, свою охрану. Или эти люди на видеозаписи и эта машина уже не числятся в ГУР МО? Предоставление охраны и машин Гогилашвили может быть прямым нарушением закона – или он одновременно тайный спецагент, выполняющий диверсии?", — пишет Бутусов.

Также журналист утверждает, что Гогилашвили раньше работал помощником у боксера, а ныне депутаты Госдумы России Николая Валуева.

Напомним, что замминистра внутренних дел устроил скандал на блокпоста. Полицейские попросили Гогилашвили показать документы, а тот в ответ устроил разборки. Впоследствии он извинился за свою "чрезмерную эмоциональность".

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