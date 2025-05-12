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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Скандал в Нацгвардии: действительно ли командующего Пивненко отстранили за коррупцию

На фоне информации об обысках у должностных лиц Нацгвардии, в НГУ заверили, что генерал Пивненко продолжает выполнять служебные обязанности.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Командующий Нацгвардией Пивненко

Командующий Нацгвардией Пивненко / © из соцсетей

Командующий Национальной гвардии бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом говорится в официальном заявлении Нацгвардии.

«Во избежание распространения недостоверной информации от неофициальных источников, сообщаем: Командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей», — отметили в пресс-службе.

Генерал Пивненко продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме, заверили в Нацгвардии.

Ранее издание ZN.UA писало об обысках НАБУ у шести должностных лиц направления материально-технического обеспечения Главного управления Нацгвардии. Среди них — командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

НАБУ и САП комментировать эту информацию отказывались.

В свою очередь, командир первого корпуса Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко (Редис) и бывший начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич (Тавр) выступили в защиту Пивненко.

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