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- Украина
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Скандал в Нацгвардии: действительно ли командующего Пивненко отстранили за коррупцию
На фоне информации об обысках у должностных лиц Нацгвардии, в НГУ заверили, что генерал Пивненко продолжает выполнять служебные обязанности.
Командующий Национальной гвардии бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Об этом говорится в официальном заявлении Нацгвардии.
«Во избежание распространения недостоверной информации от неофициальных источников, сообщаем: Командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей», — отметили в пресс-службе.
Генерал Пивненко продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме, заверили в Нацгвардии.
Ранее издание ZN.UA писало об обысках НАБУ у шести должностных лиц направления материально-технического обеспечения Главного управления Нацгвардии. Среди них — командующий Нацгвардии Александр Пивненко.
НАБУ и САП комментировать эту информацию отказывались.
В свою очередь, командир первого корпуса Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко (Редис) и бывший начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич (Тавр) выступили в защиту Пивненко.