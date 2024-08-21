Скандал в Одессе: украинская должностница отказалась от детей, чтобы мужчина сбежал за границу

В Одесской области чиновник оформила фиктивный развод, чтобы ее муж избежал мобилизации. Как выяснилось, это не уникальный случай. Коррупционная схема, позволяющая военнообязанным избегать призыва, по данным СМИ, продолжает действовать в одном из судов Одесской области.

Все подробности громких дел читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Как суд у мам детей "забирает"

В Одесской области сотрудница мэрии отказалась от своих детей, чтобы ее муж смог уехать из Украины. Об этом пишет местное издание "Думская", ссылаясь на судебный реестр. Решение было принято Белгород-Днестровским горрайонным судом, который массово принимает такие решения, за что даже было открыто дело НАБУ, и один из судей был задержан. В этот раз мужчина начальницы отдела по вопросам молодежи и спорта Белгород-Днестровского горсовета Марии Головченко обратился в суд с иском о разводе. Мужчина настаивал на том, чтобы их двое общих детей остались с ним. В таких ситуациях суды почти всегда принимают решение в пользу матери, но Белгород-Днестровский суд за период 2022-2023 годов вынес более 1000 решений в пользу мужчин. Так случилось и в этот раз. Судья Валентин Заверюха удовлетворил иск Геннадия Головченко в полном объеме и отобрал детей у чиновницы, сохранив, впрочем, за ней родительские права. Судья Заверюха принял решение 23 января 2023 года.

"Ответчик в настоящее время оставила детей на истца и проживает отдельно, как мать должным образом не выполняет своих родительских обязанностей по воспитанию детей, не интересуется их жизнью, здоровьем и развитием, что свидетельствует о самоустранении ответчика от выполнения родительских обязанностей о воспитании и содержании детей. Ответчик не возражает относительно определения места проживания совместных детей вместе с отцом, о чем свидетельствует соответствующее заявление о признании исковых требований.

Развод любви не помешает

Мария Головченко апелляции не подала, и решение вступило в силу через месяц. А через пол года после развода чиновница поздравила экс-мужчину в Фейсбуке: "Самый замечательный человек в моей жизни сегодня отмечает день рождения. С днем рождения, моя душа, моя опора, Геннадий Головченко". И подходящие смайлики в виде сердечек, конечно. Неужели, женщина, которую бросили и отобрали детей, снова полюбила этого мужчину? Как-то странно, не правда ли?

Приветствие мужчины, который "забрал" детей

Примечательно, что коррупционная схема "Мать отказалась от детей – отец уехал из Украины" "кормила" большое количество людей. В июле НАБУ объявило о подозрении группе лиц. Среди них – судья, адвокат, помощник адвоката, физлицо-посредник, секретарь судебного заседания и консультант суда. Перечисленным лицам инкриминируют преступления, предусмотренные разными статьями Уголовного кодекса – предоставление взятки, организацию незаконной переправки людей через границу, незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в органах и учреждениях системы правосудия. По данным следствия, схема предполагала вынесение судебных решений о расторжении брака. При этом несовершеннолетних детей оставляли у отцов, которые таким образом становились одиночками, могли избежать мобилизации и уехать за границу.

По данным следствия, преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели "оформить" более 1000 решений в пользу военнообязанных.

Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимались решения, фиктивно определявшие место жительства несовершеннолетних детей за мужчинами. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также уехать за границу.

Для реализации схемы фигуранты привлекли адвоката, который занимался поиском клиентов, а также выступал в роли посредника для встречи с ними и передачи неправомерной выгоды.

Чтобы найти уклонян, фигуранты размещали соответствующие объявления в соцсетях "Инстаграмм" и "Фейсбук".

Детективы установили, что в течение 2022-2023 годов суд вынес более 1000 подобных решений. При этом имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места проживания ребенка на временно оккупированной территории, подделка процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел. Однако, несмотря на расследование, Белгород-Днестровский райсуд продолжает выносить "странные" решения. Юридический обозреватель "Думской" Александр Иванов подчеркивает, что в обычной практике развод с передачей детей отцу встречается крайне редко.

"Украинские суды в подавляющем большинстве случаев становятся на сторону матерей. Если какой-то суд начинает делать обратное, это аномалия, которая может означать только одно: налажен механизм вынесения фиктивных решений – естественно, за деньги"

Многих женщин, обратившихся в Белгород-Днестровский суд, лишили родительских прав. Что, по словам Иванова, только кажется хорошим решением, а при непредвиденных обстоятельствах может создать множество проблем.

"В случае внезапной смерти отца-одиночки – а все мы люди, всякое бывает – дети, выехавшие с ним за границу, рискуют оказаться на попечении того государства, в котором живут. Если мать лишена родительских прав, ей детей не отдадут., если в семье нет родственников, которые готовы оформить опеку над детьми, их могут усыновить другие люди.. Играть с законом – очень рискованно"

Женился – не пошел служить

На что только не идут украинцы, чтобы избежать мобилизации – разводятся, переодеваются в женщин и штурмуют границу, подделывают документы или даже женятся. Но самые сообразительные – это украинские женщины. Дамы, которые имеют инвалидность или трое детей подыскивают себе военнообязанных мужчин и предлагают им вступить в брак, чтобы последние избежали мобилизации. Обычно за кругленькую сумму. Да и мужчины не отстают, активно размещают соответствующие объявления в сети

Также мужчины, чтобы избежать мобилизации, пытаются жениться на многодетных матерях-одиночках. В качестве награды предлагают от 3 тысяч долларов. Еще один из вариантов – оформление фиктивного брака с женщинами пенсионного возраста. Впрочем, у работников ЗАГСов нередко возникают вопросы таких пар и их отказываются регистрировать. Хотя для этого нет законных оснований.

Кроме этого, уклоняющие ищут беременных девушек, чтобы записали на них ребенка. Преимущественно это те, у кого уже есть двое своих детей. Подходящие объявления размещают в сообществах в социальных сетях. В общем, фиктивный брак имеет признаки мошенничества. Но доказать фиктивность довольно сложно, особенно если оба супруга все отрицают, уверяют адвокаты.

Ранее в Закарпатье троих граждан Украины задержали при попытке незаконного пересечения границы с Румынией. Мужчины напали на пограничника и забрали у него оружие.

Читайте также: