Скандал в Одессе: женщина пыталась повесить флаг РФ на постамент снесенного памятника Екатерине II

В Одессе 7 октября женщина пыталась повесить триколор на месте снесенного памятника Екатерине II, но прохожие остановили ее.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сначала об инциденте сообщили местные телеграммы-каналы. На кадрах была женщина в солнцезащитных очках и спортивных нарядах, поднявшаяся на постамент снесенного монумента "Основателям Одессы", центральной фигурой которого была российская императрица Екатерина II. Женщина развернула русское знамя и пыталась закрепить его на постаменте монумента, но группа прохожих помешала ей.

Очевидцы потребовали от женщины прекратить действия, после чего между ними вспыхнула стычка. Одному из мужчин удалось вырвать русский триколор из ее рук. Люди напомнили женщине, что в этот же вечер Россия нанесла удар по городу, в результате которого погиб человек. В ответ она принялась спорить, утверждая, что ракеты по Одессе запустила не Россия, а продолжается "гибридная война".

"В настоящее время личность гражданки установлена, с ней на месте происшествия работают полицейские, изымаются вещественные доказательства", — говорится в сообщении. Когда женщину заставили снять очки, она сказала по-русски: "Ахмат" – сила, Россия – мощь, Аллаху акбар, Бог – один, ребята".

Напомним, 7 октября ВС РФ запустили ракеты по Украине, в Киеве раздавались взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что были зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. Обломки сбитых ракет "Кинжал" найдены в четырех районах столицы.

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