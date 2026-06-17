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Скандал в Одесском ТЦК: в Минобороны провели срочное совещание и анонсировали проверки — что известно
После инцидентов в Одесском ТЦК будет проведена служебная проверка во всех центрах комплектования.
После сообщений о возможных нарушениях в одном из территориальных центров комплектования в Одессе состоялось срочное совещание по командованию Сухопутных войск.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины лейтенант Мстислав Баник.
По его словам, во время встречи обсудили ситуацию с инцидентами в Одесском ТЦК и дальнейшие шаги по реагированию.
«Любое насилие, нарушение человеческих прав и разорение человеческого достоинства по отношению к людям, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо», — написал Баник.
Он отметил, что по результатам совещания у всех ТЦК должны провести служебные проверки. Также обещают внимательно рассмотреть обращения граждан о возможных случаях незаконного содержания, насилия или других неправомерных действий.
Баник призвал к более открытой коммуникации с обществом и сотрудничеству с правоохранительными органами.
Отдельно он подчеркнул, что подобные ситуации демонстрируют необходимость реформирования работы ТЦК.
«Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации», — отметил он.
По его словам, в будущем должны появиться специальные хабы, где люди будут проходить необходимые процедуры перед отправкой в учебные центры и воинские части. Такие центры должны иметь видеофиксацию 24/7 и четкий контроль взаимодействия с гражданами.
Скандал с ТЦК и активистами на Одесщине — что известно
Напомним, накануне скандал с ТЦК в Одесской области получил новое развитие: подозреваемых по делу о незаконной мобилизации взяли под стражу. В Сухопутных войсках заявили о принципиальной позиции относительно нарушений.
Подозреваемые уже арестованы. В одном из районных ТЦК и СП Одесской области полиция разоблачила незаконную схему мобилизации.
Следствие установило, что для улучшения показателей мобилизации шесть чиновников РТЦК организовали противоправный механизм доставки и содержания мужчин.