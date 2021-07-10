Скандал в одесской маршрутке: "голые" влюбленные перепутали траспорт с пляжем

Одесситам внешний вид парня и девушки показался слишком откровенным.

В Одессе пассажиры маршрутки поссорились с молодыми людьми: парень ехал в шортах с голым торсом, а девушка — в откровенном и довольно пикантном купальнике. Вероятно, пара ехала на отдых на один из городских пляжей.

Как сообщает местный Telegram канал Одесса-Инфо, конфликт произошел в маршрутке №121, которая направляется от ул. Заболотного до Лузановки.

Одесситам не понравился внешний вид парня и девушки. Пассажиры акцентировали, что в салоне транспорта находятся пожилые люди и дети, а "дерзкий вид пары здесь неуместен". Перепалка могла перерасти в драку, но девушка заступилась за парня в момент, когда один из пассажиров попросил молодых людей покинуть салон маршрутки. Вскоре парень и девушка вышли на своей остановке.

В соцсетях мысли украинцев разделилось. Одни писали, что нет ничего удивительного в том, что молодежь летом едет в транспорте на море в купальнике. Другим такое поведение показалась непристойной.

В одесской маршрутке произошел скандал из-за раздетых пассажиров

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