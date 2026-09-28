Скандал в Омане: украинский спортсмен "оседлал" редкую черепаху, когда та откладывала яйца (видео)

Спортсмен Вадим Олейник «оседлал» большую морскую черепаху, когда та откладывала яйца / © скриншот с видео

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В Омане разразился громкий скандал из-за видео, на котором туристы из Украины «оседлали» большую морскую черепаху в то время, когда она откладывала яйца на побережье. Также люди брали в руки новорожденных черепашек.

Украинцы попали в скандал в Омане

По информации, приведенной в сообщении итальянского природоохранного проекта Biologicamente, видео опубликовал пользователь по имени Вадим Олейник.

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Biologicamente резко осудил увиденное, подчеркнув, что морская черепаха — дикое животное, которого нельзя касаться, нагружать или использовать в качестве реквизита для фото.

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«Это не чертов стул и не скамейка. Когда черепаха выходит на берег, не нужно делать ничего. Ее нельзя касаться и нельзя подвергать стрессу», — говорится в сообщении.

Спортсмен Вадим Олейник «оседлал» большую морскую черепаху, когда та откладывала яйца / © скриншот с видео

Спортсмен Вадим Олейник «оседлал» большую морскую черепаху, когда та откладывала яйца / © скриншот с видео

Девушка Вадима Олейника косметолог Елена Кравченко на морской черепахе / © скриншот с видео

Задержали ли их?

В соцсетях (в том числе на платформах Threads и Instagram) активно распространяют информацию, что местная полиция задержала нарушителей прямо в аэропорту при попытке вылететь из страны.

«Ответственность догнала своих „героев“. Полиция задержала их в аэропорту за то, что они катались на черепахе в момент, когда она откладывала яйца, и брали в руки только что вылупленных черепашек. Люди, думайте, что вы делаете. Животные испытывают страх, боль и стресс так же, как и мы. Относитесь к ним с уважением, а не как к игрушкам для собственного развлечения», — написала в комментарии под сообщением украинский волонтер и зоозащитница Снежана (snizhana_zahist_tvarin).

Впрочем, украинские или оманские правоохранительные органы не публиковали официальных подтверждений об аресте. Управление по охране окружающей среды Омана (Environment Authority) официально заявило, что приняло «необходимые юридические меры» против лица, нарушившего покой морских черепах в заповедной зоне Рас-эль-Хадд (Ras Al Hadd).

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В Омане действует строгое законодательство по защите дикой природы и подобное обращение с краснокнижными морскими черепахами является серьезным правонарушением.

После волны критики Олейник опубликовал в Instagram видео с извинениями. Он обратился к Управлению по охране окружающей среды Омана и организации, занимающейся защитой морских черепах, с извинениями и заявил, что «не обратил внимания на правила обращения с черепахами», поэтому «совершил ошибку».

Напомним, ранее в Днепре местные жители случайно постирали кота. Хозяйка не заметила животное в стиральной машине.







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