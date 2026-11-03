Скандал в Петропавловской Борщаговке: кто стоял за провокацией и чего хотел достичь

В МВД состоялся брифинг по поводу событий в Петропавловской Борщаговке на Киевщине / © Национальная полиция Украины

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Стычки под домом в Петропавловской Борщаговке Киевской области 2 ноября — это спланированная провокация, организованная женщиной под видом медика. Она выходила в прямой эфир и придумывала истории о «пыточной» и «сломанном хребте», чтобы возмутить людей и дискредитировать военных.

Все детали, которые руководство силовых ведомств раскрыло на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел, собрал ТСН.ua.

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Кто организовал провокацию в Петропавловской Борщаговке

Как сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, события у здания были заранее срежиссированы, передает «Суспільне».

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«Ситуация срежиссирована. И началась она с того, что прибыла эта псевдомедик на автомобиле, брендированном под скорую медицинскую помощь с шевроном экстренной медицинской помощи якобы для оказания помощи воздерживавшимся лицам», — заявил министр внутренних дел Иван Выговский.

Как пояснил глава МВД, женщина действовала по просьбе родственницы военного, который находился в СЗЧ. Целью акции было обманом забрать мужчину. К тому же выяснилось, что женщина прячет дома и собственного мужа, также находящегося в СЗЧ.

Иван Выговский. / © Национальная полиция Украины

«Она там была, мы установили, именно по обращению родственницы одного из лиц, находившегося в СЗЧ. За несколько суток до этого она отправила водителя на это место, он снимал этот дом. Этот человек в СЗЧ бросал какие-то фотографии. И она тщательно спланировала эту акцию, чтобы дискредитировать военных», — рассказал чиновник.

Как отметил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, псевдомедики приехали на авто частной клиники, которую закрыли еще в 2024 году и продали с условием не использовать ее бренд. На месте женщина запустила трансляцию в TikTok и распространяла ложь о «пыточной» и якобы сломанном позвоночнике у одного из мужчин.

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«О том, что там была застенка, это все фейки, которые транслировались этой женщиной. Будет дана оценка именно лицам, которые там незаконно содержались. Россия ведет гибридную войну, ведет неплохо. И эта ситуация, которая вчера происходила, под эмоциями нельзя вестись на провокации и так себя вести», — подчеркнул Иван Выговский.

Кого задержали и какие уголовные производства открыли

По инофрмации hromadske, заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Рудницкий заявил, что правоохранители уже установили около 100 участников стычек.

Иван Рудницкий / © Национальная полиция Украины

СБУ открыла три уголовных производства по статьям о:

препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований (ст. 114-1 УК Украины);

распространении информации о расположении сил обороны;

массовых беспорядках (ст. 294 УК Украины).

Также он отметил, что полицейские уже задержали 16 радикально настроенных лиц и проверяют причастность еще 26 граждан. Подозрения за организацию массовых беспорядков и сопротивление стражам порядка (ст. 294, ст. 342 УК Украины) объявили псевдопарамеку (идентифицированной в СМИ как Валентина Молодая) и водителю частной «скорой». Отдельно действия военнослужащих проверяет Государственное бюро расследований.

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«Пока у нас почти нет пострадавших в результате этих инцидентов», — отметил исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Он добавил, что полиция сознательно не применяла силу, чтобы не обострять конфликт.

Максим Цуцкиридзе. / © Национальная полиция Украины

Что происходило внутри здания и почему там оказался ребенок

Как сообщили на пресс-конференции глава МВД Иван Выговский и исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, в разгар событий в здании находились 26 человек. В частности, там было 17 мужчин: двое в статусе СЗЧ, а 15 — мобилизованные, ожидавшие начала базовой подготовки 9 ноября.

По словам чиновников, когда командование решило вывезти людей автобусом в целях их безопасности, протестующие начали блокировать и расшатывать транспортное средство.

«То есть требование сначала — вывезите этих людей, заберите из этого перемещения, а затем начать расшатывать этот автобус, из-за чего люди могли даже травмироваться», — добавил министр внутренних дел Иван Выговский.

В 200 метрах от места событий пассажиры покинули автобус, а впоследствии четверо военнослужащих самостоятельно вернулись в воинскую часть.

Также в соцсетях распространили видео с 14-летним подростком, которого выводили из здания в термоодеяле, создавая впечатление, что его там содержали.

«Полез на дерево, упал туда. А там, вы же знаете, у нас все бородатые, красивые — испугался человек. Его затащили, чтобы не забросали камнями, завернули в одеяло, оказали помощь», — объяснил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

Александр Пивненко / © Национальная полиция Украины

После оказания помощи молодой человек беспрепятственно вернулся домой.

Какое было состояние военнослужащих и пострадавших

Также на пресс-конференции заверили, что заявления о якобы сломанном позвоночнике или пытках в здании не соответствуют действительности. Четверо военных в помещении ждали госпитализацию и проходили первоначальный осмотр.

«Мы воюем уже пять лет, и мы умеем это делать. Наши врачи все вообще молодцы. Если бы они нуждались в качественнейшей медицинской помощи, мы бы их направили в медицинские госпитали или в медицинское учреждение, медицинский центр Национальной гвардии. Я в этом вопросе разбираюсь, поверьте, я дойду до конца», — подчеркнул командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

Командующий НГУ Александр Пивненко также объяснил, как травмировался один из мобилизованных. По его словам, мужчина, который не находился в СЗЧ, а ждал базовой подготовки, упал во время воздушной тревоги. Для проверки его состояния сразу вызвали медиков. В то же время из-за камней, которые бросали из толпы, ранения получили 16 нацгвардейцев.

Почему военные находились в жилом доме и что будет с объектами дальше

Здание в Петропавловской Борщаговке Нацгвардия арендовала законно — ее использовали как временный пункт размещения и медпункт. Чтобы защитить гражданских от возможных российских ударов, такие объекты решили убрать из жилых районов в больших городах. Глава МВД также предостерег: за публичное разглашение или раскрытие таких режимных мест будет угрожать уголовная ответственность.

В Нацгвардии продолжается служебное расследование по всем обстоятельствам происшествия.

«Если где-то была допущена ошибка, мы это исправим. И в дальнейшем вообще таких вопросов больше от Национальной гвардии не будет», — подытожил командующий НГУ Александр Пивненко.

Скандал в Петропавловской Борщаговке: последние новости

Напомним, в Петропавловской Борщаговке Киевской области произошел конфликт с участием частной «скорой», полиции и Нацгвардии. В это время под домом собрались местные жители, пытавшиеся открыть ворота.

Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что около 21:00, когда он прибыл на место событий в Петропавловской Борщаговке, ситуация уже вышла из-под контроля. Там собралось около 500 человек, а также были разбиты три автомобиля.

Правоохранители задержали Валентину Молодую, устроившую скандал в Петропавловской Борщаговке. Она притворялась врачом и владелицей клиники «Мед-Престиж» и заявляла о «заложниках» в здании. Как выяснили следователи, за три дня до протестов женщина вместе с водителем предварительно проводила разведку у этого дома.

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