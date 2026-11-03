Полиция. / © Getty Images

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СБУ установила личности около 100 человек, которые активно участвовали в массовых беспорядках в Петропавловской Борщаговке на Киевщине. Решается вопрос об их задержании и объявлении подозрений.

Об этом сообщил заместитель главы СБУ Иван Рудницкий во время пресс-конференции.

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«На данный момент идентифицированы и установлены около 100 человек, которые находились на месте совершения преступления, а также принимали активное участие в организации. Происходят обыски и решается вопрос о задержании и объявлении о подозрении», — подчеркнул чиновник.

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По его словам, все было организовано мошенническим путем с целью похищения военнослужащего Национальной гвардии и создания общественного резонанса, чтобы вовлечь, в частности, местных жителей. Задержали женщину, которая представлялась медиком, и водителя «скорой».

Двое находившихся в здании мужчин были в статусе СОЧ, остальные — должны были начать базовую общевойсковую подготовку 9 ноября.

Открыто производство по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, распространении информации о расположении Сил обороны и массовых беспорядках.

Напомним, днем 2 ноября в Сети появились сообщения о якобы захвате людей в заложники в Петропавловской Борщаговке Киевской области. По предварительной информации, вооруженные мужчины якобы удерживали около 40 человек в подвале частного дома. Вскоре у здания собрались местные жители, между которыми и военными вспыхнул конфликт.

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Позже выяснилось, что помещение использовали военнослужащие Национальной гвардии Украины. Командующий НГУ Александр Пивненко объяснил, что туда прибывают мобилизованные, откуда их впоследствии направляют в учебные центры. В то же время глава МВД Иван Выгивский заявил, что в деле о происшествии начали служебную проверку, в частности, об условиях пребывания военных.

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