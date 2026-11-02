Скандал в Петропавловской Борщаговке: женщина рассказала, как её знакомого удерживали 37 дней в подвале

Незаконное содержание / © Freepik

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В Петропавловской Борщаговке в Киевской области возле частного дома собрались местные жители, медики скорой, полиция и Нацгвардия. Они прибыли из-за информации о том, что в здании незаконно удерживали около 40 человек. Одна из женщин рассказала о своем травмированном знакомом, который находился в подвале 37 дней.

Об этом сообщает УНИАН.

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По словам прибывшей в дом женщины, она неоднократно просила отпустить мужчину «мирным путем и отправить в госпиталь» из-за имеющейся у него травмы. Она также рассказала об условиях общения с теми, кто удерживал ее знакомого.

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«Со мной общались очень „вежливо“. Он сказал, что я не привезла ему все вещи. Что утром они отправятся в 9:00 в Черкасскую область», — отметила женщина.

Кроме того, она сообщила о неудачной попытке мужчины покинуть территорию.

«Он звонит мне в 5:00 утра и говорит: „Я убежал“. Его поймали, у него еще были швы. Понимаете, он ударился, а когда приехал медик без медицинского образования, тот не понял, что это такое», — рассказала она.

Напомним, в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошел конфликт с участием частной скорой, полиции и Нацгвардии. Сначала медиков не пускали к пациенту, но впоследствии врач пропустили внутрь. В это время под домом собрались местные жители, пытавшиеся открыть ворота.

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В соцсетях распространяли информацию о якобы 40 людях в подвале и гибели мужчины. Однако в полиции Киевщины это опровергли и заявили, что сообщения о незаконном содержании людей и смерти не соответствуют действительности.

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