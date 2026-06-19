Поезд

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В пассажирском поезде сообщением Одесса-Киев разразился скандал. Одна из пассажирок заявила, что во время ночной поездки в вагоне плацкарта подверглась сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины.

Об этом пишет полиция Киева.

Как сообщили в полиции, заявление от потерпевшей местной жительницы поступило сегодня. Женщина подробно описала неадекватное поведение соседа по вагону, позволившему распускать руки без ее согласия.

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«По факту заявления киевлянки, следователями Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие», — отметили в ведомстве.

Правоохранители отмечают, что речь идет о совершении каких-либо насильственных действий сексуального характера, которые не связаны с проникновением в тело, однако осуществлялись совершенно без добровольного согласия потерпевшего.

К слову, сегодня в социальной сети Threads пользователь выложила сообщение в котором отметила, что стала жертвой притязаний в поезде. Она заверила, что по вызову полиции в поезде ей отказали.

Сообщение пользователя / © Фото из открытых источников

Впоследствии в " Укрзализныце " ответили на сообщение пользовательницы. В комментарии к сообщению отметили, что это обман.

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«Более того, после поста госпожа Кристина с нами не выходит на связь, есть несколько не совпадений, которые мы хотели у нее уточнить в телефонном режиме, но связь с ней исчезла» — написали в «Укрзализныце».

Как пишет " Киев 24 «, мужчина отрицает обвинения в притязаниях.

По словам мужчины, ночью он только спускался с верхней полки за водой. Также он пожаловался на угрозы своей семьи.

Напомним, в прошлом году в Украине «накрыли» коростышевскую банду, члены которой насиловали девушек, пытали детей и завели рабов.

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Также, в Киеве правоохранители задержали 47-летнего мужчину за развращение 10-летней девочки. Злоумышленник находился в гостях у родителей ребенка, с которым познакомился накануне.

После совместного застолья он остался на ночлег и, воспользовавшись тем, что хозяева крепко спали, дважды заходил в комнату девочки, выводил ее и совершал по ней развратные действия. Ребенку удалось скрыться и закрыться, а об инциденте он рассказал только после того, как обидчик ушел.

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