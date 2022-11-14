Скандал в поезде "Укрзалізниці": военного, возвращавшегося с фронта, выгнали в тамбур из-за "плохого запаха"

Военный ехал с фронта, стоя семь часов в тамбуре.

В поезде "Укрзалізниці" произошел скандал: военного, который возвращался со службы на Донеччине домой — в Киев в отпуск, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник был вынужден провести там семь часов.

По словам дочери военнослужащего, проводнику на него пожаловались два мужчины, сидевшие рядом в Интерсити из Днепра 11 ноября.

"Вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет", — рассказала на своей странице в Instagram основатель благотворительного фонда "Країна нескорених" Любовь Олиградская, к которой обратились родственники пострадавшего.

Мужчина был вынужден ехать в тамбуре/Фото: Любовь Олиградская

Инцидент быстро получил огласку в Сети и на него отреагировали в "Укрзалізниці". На официальной странице компании заявили, что разобрались в ситуации.

"Военного, который возвращался домой, пассажиры обвинили в "плохом запахе" и выставили в тамбур вагона. Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остальное путешествие в тамбуре", — сообщили в "Укрзалізниці".

По словам Олиградской, военному в качестве извинения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

Военнослужащий Виктор Якименко/Фото: Любовь Олиградская

Однако в комментариях на странице "Укрзалізниці" многие украинцы остались недовольны разрешением конфликта и требуют уволить проводницу.

"Я считаю, что это не реакция на данную ситуацию, не разрешение данной ситуации, а просто замыливание!",

"Присоединяюсь к тем, кто требует уволить стюарда, она этого заслуживает. Как же хорошо обыграли ситуацию, люди выгнали мужчину в тамбур, а "хорошие стюарды" оказали медвежью услугу — позволили переночевать в тамбуре. Надеюсь, что этот человек больше не будет работать там",

"Требуем уволить того бортпроводника!",

"Нужно уволить этого работника. И чтобы этот работник публично извинился перед Героем", — написали в коментариях.

Фото: Любовь Олиградская

Виктор Якименко с дочерью/Фото: Любовь Олиградская

Напомним, в "Укрзалізниці" рассказали, как будут ездить поезда в случае полного блекаута. Если будет отсутствовать электроэнергия в результате российских обстрелов, в компании могут перейти к использованию других поездов. Там подчеркнули, что план "Б" уже готов.

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