Скандал в полку "Скала": командир получил одно из самых суровых наказаний в армии

Командир полка «Скала» Юрий Гаркавый / © Юлия Кириенко

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Командиру 425-го отдельного штурмового полка «Скала» подполковнику Юрию Гаркавому было объявлено одно из самых строгих дисциплинарных взысканий в Вооруженных силах Украины — неполное служебное соответствие.

Об этом сообщила военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в своем Telegram-канале.

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По её словам, такое решение было принято по итогам работы комиссии Генерального штаба.

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«Командиру „Скалы“ Юрию Гаркавому вынесли НЕ полное служебное несоответствие. Это произошло в результате работы комиссии при ГШ», — написала Кириенко.

Она подчеркнула, что неполное служебное соответствие является одним из самых строгих дисциплинарных взысканий в украинской армии. «Это даже строже, чем строгий выговор», — отметила корреспондентка.

Ссылаясь на разъяснения военных юристов, Кириенко сообщила, что на практике такое взыскание предусматривает лишение премий и других поощрений, в частности представлений к государственным наградам, сроком на полгода. В то же время она отметила, что до введения военного положения неполное служебное соответствие могло стать основанием для увольнения с военной службы, однако сейчас эта норма не применяется.

«Однако это может стать основанием для отстранения от должности. Если так решит высшее командование», — добавила журналистка.

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В конце июня стало известно, что подполковник Юрий Гаркавый был отстранен от исполнения обязанностей командира 425-го отдельного штурмового полка «Скала» на время расследования возможных нарушений прав военнослужащих.

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Напомним, 24 июня Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщил о начале проверки информации о возможных серьезных нарушениях прав бойцов полка.

В то же время Офис военного омбудсмена Украины совместно с Военной службой правопорядка заявил об обнаружении группы инструкторов, которые, по данным проверки, организовывали издевательства над военнослужащими в 425-м ОШП «Скала».

Кроме того, журналисты ранее сообщали, что с конца 2025 года по весну 2026 года среди новобранцев полка произошло не менее 26 небоевых смертей.

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