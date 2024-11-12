Скандал в Полтаве, где коп и "авторитет" избили парня: подозреваемых отпустили под домашний арест

Официальной информации по избранию меры пресечения нападающим не было.

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест трех нападающих – среди которых полицейский и "уголовный авторитет", жестоко избивших парня в полтавском ресторане.

Об этом пишет местное издание "Полтавщина".

В издании отмечают, что это – максимальная мера пресечения в соответствии со статьей обвинения. На мужчин надели браслеты отслеживания, которые должны проконтролировать, что подозреваемые не покидают место жительства.

Отметим, что официальной информации по избранию меры пресечения нападающим не было. Теруправление ГБР в Полтаве четыре дня назад только "похвасталось", что фигуранты дела задержаны. О том, что они будут находиться дома, а не в СИЗО, позже там не акцентировали.

Напомним, что в Полтаве криминальный "авторитет" и полицейский избили защищавшего девушку парня. Компания мужчин требовала, чтобы она поехала с ними, несмотря на то, что рядом был любимый. Заступившегося за девушку парня жестоко избили четыре человека.

У правоохранителей подтвердили, что их работник действительно был на месте конфликта и отстранили его от исполнения служебных обязанностей на период расследования.

Как рассказали ТСН.ua источники среди правоохранителей Полтавщины, предварительно известно, что киевлянин приехал к своей любимой в Полтаву.

Позже стало известно, что правоохранители разоблачили и задержали подозреваемых в избиении парня в ресторане Полтавы. Речь идет о начальнике сектора одного из отделов ГУ ЧП в Полтавской области, местном бизнесмене и его помощнике.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.