Скандал в Полтавской области: суд оправдал мужчину, которого экс-жена обвинила в изнасиловании своей дочери

В Полтавской области районный суд оправдал мужчину, которого бывшая возлюбленная и ее малолетняя дочь обвинили в изнасиловании.

Об этом идет речь в приговоре Шишацкого районного суда Полтавской области.

На суде следственные органы сообщили, что девочка в присутствии матери рассказала им о 16 эпизодах сексуального насилия над ней. Однако подозреваемый все категорически возразил. Он сообщил, что начал жить с заявительницей, когда его падчерице было всего 7 месяцев. В 5 лет девочка узнала, что она не его родная дочь, а потому вроде бы начала игнорировать его воспитание. Со временем у пары родилось еще двое детей, однако он не был официально их отцом.

В 2020 году его бывшая жена хотела переехать в Донецкую область, однако мужчина категорически отказался. И мол, тогда женщина стала ему угрожать, что отнимет детей и ограничит общение с ним.

Мужчина утверждает, что заявление малолетнего ребенка о том, он его изнасиловал, пока его жена рожала детей, ложно, поскольку в то время он находился в родильном. Подозреваемый настаивал, что он никогда не приставал к девочке, а сказать подобное ее якобы могла заставить мама, которая имела большое влияние на дочь.

Мать потерпевшей девочки на суде утверждала, что у них была почти идеальная семья, однако муж своих родных детей любил больше, чем падчерицу. Когда ребенок ему сказал, что у них с "папой есть своя тайна", она заподозрила сексуальное насилие и якобы дочь это подтвердила, а потому она обратилась в полицию. Также она настаивала, что у ее дочери был дневник, в котором она записывала дни, когда мужчина ее насиловал, однако она его не показала следствию, поскольку уничтожила.

Малолетняя на суде объяснила, что якобы у нее с отчимом были сексуальные отношения, в частности мужчина "толкнул ей в рот свой половой орган", заставлял заниматься анальным сексом и прикасался к ее половым органам.

Классная руководительница ребенка суда сообщила, что она хорошо характеризует девочку и не считает, что она может врать. Однако она замечала, что девочка не очень хотела возвращатся домой из школы и объясняла, что если ее мать на работе, ребенку придется готовить есть и убирать. Также свидетель считает, что на девочку часто возлагали обязанности по уходу за младшими детьми. Изменений в поведении девочки учительница никогда не замечала.

Экспертиза проверила одежду ребенка и не нашла доказательств того, что отчим мог ее изнасиловать также было зафиксировано отсутствие признаков совершения с ним полового сношения естественным или неестественным способом.

Суд обратил внимание на то, что ребенок путался в показаниях и из 16 случаев насилия вспомнил 3, которые тоже вызывали у судьи сомнения из-за разногласий. Судья считает, что на ребенка могла оказывать давление. Суд учел и то, что мать ребенка обратилась к правоохранителям только на 5 день после последнего заявленного сексуального насилия. Мужчина же согласился следствию отдать свою одежду, в которой тот якобы совершал развратные действия и на нем не было обнаружено никаких признаков его виновности. Суд отметил, что если бы подозреваемый был виновным, он бы успел постирать, чтобы спрятать следы преступления.

А потому районный суд полностью оправдал мужчину и освободил его из-под стражи в зале заседания. Также он отказал его бывшей супруге в возмещении морального вреда. На решение суда можно подать апелляцию.

Напомним, в Полтавской области, в городе Глобино, 28-летний житель Кременчугского района изнасиловал малолетнюю девочку.

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