Скандал в Раде: нардепы, прославлявшие "русский мир", будут заниматься дронами и фортификациями

Оправдывали россиян, поддерживали сепаратистов так называемой "ДНР", а теперь будут проверять украинские укрепления?

Как сообщили в общественном движении "Честно", в состав временной следственной комиссии по обустройству фортификаций, недавно созданной в Верховной раде, вошли скандальные депутаты от запрещенной ОПЗЖ.

Кто они, чем успели "отличиться", а главное – как им разрешили принять участие в следствии? Смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Такое наверняка возможно только в Украине.

В общественном движении "Честно" в очередной раз забили тревогу. После ряда скандалов вокруг готовности и пригодности фортификаций в Харьковской области 22 мая Верховная рада Украины выпустила специальное постановление №11282 о создании временной следственной комиссии по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов. Все для того, чтобы туда могли войти парламентарии и дальше следить за государственными деньгами, которые выделили на самое важное – оборону и оружие для ВСУ.

И все вроде бы логично и правильно, чтобы не два нюанса: депутаты Анатолий Бурмич и Виталий Борт. Но какие к ним претензии? Спойлер – их много. Во-первых, они бывшие члены уже запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. Но это далеко не все, ведь они уже не раз звали в Украину "русский мир". Начнём с Бурмича.

Анатолий Бурмич врал о внешнем влиянии уже после начала русского наступления. По его мнению, США повлекли за собой войну "чтобы украинцы ненавидели россиян, а Европа рассорилась с Россией". Отрицал агрессию РФ тем, что это ей "точно не выгодно". Кроме этого депутат обвинил украинские власти в том, что они не соглашаются на переговоры "где-нибудь" и планируют "погибнуть вся вместе".

Сразу скажу единственное, второй депутат – Борт – ничем не лучше. Тот в свое время де-факто поддержал пророссийских марионеточных сепаратистов на украинском Донбассе.

А Виталий Борт 16 января 2014 голосовал за "диктаторские законы". 14 апреля того же года на внеочередной сессии Макеевского горсовета поддержал проведение референдума о самоопределении Донецкой области.

Непонятно, как такие депутаты могут проверять оборонительные укрепления на фронте, когда они подозреваются в поддержке РФ.

Стоит отметить, что во вновь ВСК вошли восемь нардепов от партии "Слуга Народа" и по одному представителю от всех фракций и групп Верховной Рады. Это, в частности, Андрей Богданец, Елизавета Богуцкая, Михаил Бондарь, Виталий Борт, Анатолий Бурмич, Александр Горенюк, Алексей Жмеренецкий, Роман Костенко и Дмитрий Костюк. Вот кстати список ее полномочий.

В полномочия временной следователя входит изучение обстоятельств и некоторых вопросов. В частности:

нужд украинских военных в БПЛА и формирование государственного заказа на производство и закупку дронов

анализа практики распределения, передачи, поставок и взятия на баланс беспилотников воинским частям, подразделениям ВСУ и других военных формирований

обустройство фортификационных сооружений, инженерных ограждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

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