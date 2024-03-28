Скандал в Ровенском ТЦК: в Сети отреагировали на поцелуи военкома в служебном кабинете

По Сети ширится видео, вероятно, с начальником одного из ТЦК в Ровенской области. Кадры были сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении. По данным Сухопутных войск, скандальное видео обнародовали антиукраинские источники. На нем видно, как военком в своем кабинете страстно целуется с разными девушками.

И пока идет служебная проверка, пользователи живо обсуждают любвеобильного военкома.

Не остался в стороне и известный украинский военный, волонтер и актер Мирослав Гай. Он написал в Facebook, что ему жалко и военкома, и девушек, видео с которыми разлетелось по Сети.

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"А мне жаль мужика из ТЦК, который целовался с девушками на работе. И девушек жаль, что видео с ними выложили. Свободу любви! Особенно в условиях демографического кризиса! Нужно мыслить по-государственному", — написал военный.

Видео вызвало оживленное обсуждение в Сети, военкома называют завидным женихом и уже советуют идти в шоу "Холостяк":

"Когда пересмотрел все сезоны проекта "Холостяк".

"Вот работа у чувака! В Ровно проводят служебную проверку начальника ТЦК из-за опубликованного в видео служебного романа, где он на рабочем месте целуется с коллегами... Завидный жених 2024".

"Так он же послушал президента и начал готовиться к демографическому буму. А людям все что-то не так".

"Да это они отрабатывали технику искусственного дыхания".

"Завидую )))".

"Наш ровенский викинг!"

"Видимо, отбор в "Виагру" проводил".

"И мне жаль. Ну, сделали бы замечания. Зачем выкладывать в интернет. Кто по молодости ни с кем не целовался, хоть и нельзя, бросьте в меня камень".

Напомним, в Сухопутных войсках ВСУ проведут служебную проверку из-за обнародованного видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области. Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании.

"В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении", — сообщили в Сухопутных войсках.