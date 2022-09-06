Скандал в самолете Вена-Валенсия: русскоязычная женщина ударила девочку из Украины

Русскоязычная женщина в самолете Вена-Валенсия ударила ребенка из Украины, сидевшего на сидении за ним.

Подробности инцидента рассказала мать девочки, киевлянка Роксолана Малий в Facebook.

По словам киевлянки, в тот день она с детьми возвращалась из Украины в более безопасное место. Дети спокойно играли с гаджетами, а через некоторое время дочь Роксоланы Селена начала складывать свой столик, чтобы сходить в туалет.

"С сиденья перед ней продвигается рука в наш ряд, замахивается и дает ей оплеуху, которая пришлась по спине, потому что Селена как раз развернулась в сторону прохода. Я замечаю это боковым зрением, не совсем понимаю/верю, что произошло, возвращаюсь к Селене. Селена выглядит очень напуганной, говорит, что не знает, что случилось, и что ей очень неприятно. Испуганная выходит в туалет. Я все еще не могу понять, что произошло, заглядываю на сиденье впереди — дамочка лет 50 с закрытыми глазами, словно спит", – вспоминает женщина.

Роксолана обратилась к женщине на английском: "Вы только что ударили моего ребенка. У нас, у людей, есть другие способы решать спорные ситуации, они называются — общение. Однако, по тому, как вы поступили, у меня есть сомнения в вашей человечности".

Однако женщина не отреагировала, а дальше делала вид, что спит.

Роксолана вызвала бортпроводника, которому все же удалось разбудить впереди сидящую женщину. Она развернулась к Роксолане со словами: "Женщина, ваши дети невоспитанные" (на русском – ред.).

Мать девочек решила обратиться в полицию, и после приземления к самолету прибыл экипаж гражданской гвардии Испании. Русскоязычную пассажирку попросить выйти с вещами, однако английского она не поняла, поэтому попросила украинку побыть ее переводчиком. Она спросила у Роксоланы, что сказал гвардеец, на что та ответила: "С вещами на выход".

Сообразив, что за избиение ребенка придется отвечать, русскоязычная женщина решила "договориться", но не получилось.

"Нас эскортировали отдельно от "мадам", собрали данные и показания, проинструктировали о дальнейших действиях. Согласно указаниям, мы далее обратились за медицинским обследованием, которое необходимо для того, чтобы подать заявление в полицию, и, собственно, подали заявление", — рассказала киевлянка.

Женщина также добавила, что соседи "мадам" подтвердили, что видели, как она ударила Селену. Соседи через проход, семейная пара с двумя детьми, сказали, что нечто подобное она сделала перед посадкой в самолет с их дочерью.

"У Селены признаков физических травм, к счастью, не обнаружено. Вместо этого, без сомнений, имел место ущерб, причиненный ее психическому состоянию", — подытожила киевлянка Роксолана.

Напомним, в Киеве 16-летние девушки избили одноклассницу прямо посреди улицы.

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