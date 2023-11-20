Скандал в Сети: нардепка Безугла раскритиковала Залужного и получила ответ

Главнокомандующий ВСУ якобы слишком часто видится с публичными деятелями и не уделяет достаточного внимания мобилизации в Украине.

Нардепка от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла выдвинула ряд обвинений военному руководству Украины. Она высказала претензию главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному по поводу якобы недостаточной вовлеченности в процессах мобилизации в стране. Не обошла Безуглая и Воздушные силы из-за неэффективной, по ее мнению, системы списания дронов.

Об этом говорилось в ее сообщениях на странице Facebook.

Да, Безугла заявила, что Залужный – живой человек, из которого делают идола, чтобы потом просто использовать.

Безугла об "идоле Залужном" и встречах с "гражданскими"

"Некоторые оппозиционные коллеги, блоггеры, "поплыв" в розовых мечтах, что на рейтинге ВСУ и "клеении" в Залужное куда-то и как-то проедут, сознательно делают это и сознательно делают идола, чтобы потом просто использовать", — написала Безугла.

Скандал с Безуглой: Фото: скрин Марьяна Безуглая

"Вижу, как это развивается с каждым днем. Не буду молчать и об этом. И да, Головком мог бы не молчать тоже по этому поводу, но, к сожалению, вижу, что он дает возможность этому происходить, тратя часы на нетворкинг, встречи с гражданскими и автографы. Для чего? – задает вопрос Безугла

По ее словам, вместо траты времени на переговоры с волонтерами можно "проверять медобеспечение или проверить качество курса подготовки".

"Или дописать диссертацию? Или же съездить в ТЦК СП и своими глазами увидеть и проверить! Или просто дальше будем всех мобилизовать без того, чтобы человек знал, куда, как и где?", — пишет нардепка.

Безуглая пересмотрела и "ретроспективу встреч" Залужного и констатировала, что у него есть время "на даму".

Скандал с Безуглой: Фото: скрин Марьяна Безуглая

"Ретроспектива встреч привела в голову, что у генерала есть время на даму, и генерал ни разу не был ни в одном ТЦК СП. Извините", — написала Безугла, отметив в публикации Дану Ярову.

Безуглая заявила, что каждый день будет писать о нерешенных проблемах в ВСУ и "предлагать решения", а также "отчитываться о сделанном". Более того, она обратилась ко всем "затменным экспертам".

"И прошу всех сознательных экспертов, у которых накопилось и видят, что и как происходит, не быть безразличными, обращаться", – призвала она.

Прокомментировала работу Воздушных сил ВСУ

Народная депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла не обошла и Воздушные силы ВСУ, обвинив их в неэффективной системе списания дронов. По ее словам, в подразделениях Сил обороны есть тысячи несписанных БПЛА, что усложняет процесс их задействования на фронте.

Безугла прокомментировала работу Воздушных сил ВСУ Фото: скрин

В частности, нардепка задается вопросом, почему, например, все дроны до сих пор списываются через Воздушные силы, а механизм не упрощен.

"И они такую дебюрократизацию для подразделений блокируют. Есть тысячи несписанных БПЛА в бригадах. А постановка на учет — до сих пор тягомотина. Ведь это целый «летательный аппарат»! При этом никакой дискредитации не было! Я последовательно отметила, что не буду замалчивать проблемы в ВСУ и буду побуждать к переменам. У нас много времени?" – добавила Безуглая.

Ответ Безуглый

Военные и пользователи не смолчали и добавили депутату гневных комментариев в Сети.

В частности, спикер Воздушных сил Юрий Игнат посоветовал парламентарии "поспать", а также с удивлением констатировал, что Безугла оказалась у него в друзьях в соцсети Facebook и удалил ее.

Нардеп Владимир Арьев заявил, что Безугла распространяет эти сообщения вроде бы с согласия Офиса президента. Нардепка высмеяла эти обвинения.

Скандал с Безуглой: Фото: скрин Марьяна Безуглая

На сообщение отреагировал украинский военнослужащий, блоггер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". Он написал, что именно такое ее поведение "переводит все в политическую плоскость".

Скандал с Безуглой: Фото: скрин

Напомним, ранее нардепка Безугла провела скандальный опрос о депутатах. ТСН.ua собрал реакции пользователей Сети.

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