Скандал в школе Харькова: учительница избила школьника, полиция уже разбирается (видео)

Видео из класса опубликовали в соцсетях.

В одной из харьковских школ произошел скандал с участием педагога. Сетью разлетелось видео, как учительница применяет силу к школьнику младших классов. Одноклассники мальчика при этом комментируют, что она вроде бы его душила. В полиции проверили и дали оценку инциденту.

Об этом на странице Facebook сообщил помощник начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Вячеслав Марков.

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Правоохранители проверили информацию и выяснили, что этот случай действительно был. Произошел он 31 января в одной из школ города. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

"Информация о вышеуказанном событии внесена работниками ОП 2 Харьковского РУП 1 ГУНП в Харьковской области в информационно-телекоммуникационную систему Национальной полиции Украины "Информационный портал", — написал Вячеслав Марков.

Напомним, в одесской школе произошел инцидент во время урока. Учительница не удержалась и линейкой избила ученика. Видео сняли одноклассники, после чего его обнародовал местный Telegram-канал. Педагог уволилась с работы.