Скандал в школе: учительница пригрозила 11-класснику окопами — в Сети негодуют

В соцсетях разгорелась дискуссия после истории о конфликте в школе. По словам пользовательницы, ученик 11 класса бегал по коридору и толкал других детей. В ответ учительница заметила, что если он не изменит поведение, «скоро пойдет в окопы ямы копать». Парень рассказал об этом родителям, а те обратились к администрации с требованием уволить педагога. Впоследствии выяснилось, что муж и сын учительницы служат на фронте, а она сама переживает сложный период. После этого заявление отозвали.

Об этом стало известно со слов Елены Присяжной в соцсети Threads.

«Когда подружка рассказала, я была приятно удивлена, потому что наконец-то к учителям проявляют хоть какое-то понимание», — завершила свое сообщение пользовательница.

Однако история вызвала противоречивые реакции.

Реакция Сети на скандал в школе

Часть пользователей считает, что старшеклассник должен осознавать ответственность за свое поведение, а родителям следовало бы сначала поговорить с сыном.

«У меня вопрос не к учительнице, а к тому, что здоровый лоб бегает и толкает детей и отец бежит разбираться с учительницей вместо "теплого" разговора с сыном. Извините, 11 класс — это не малый ребенок, уже должно быть что-то в голове», — поддержал автора сообщения другой пользователь.

«Какой "мужчина" растет… Накосячил, но побежал жаловаться маме с отцом, что ему плохая тетя сказала. Да в мои школьные годы для ребят это был бы позор», — написала пользовательница natalyagordiyenko.

Другие подписчики подчеркнули, что педагог сама нуждается в поддержке.

Некоторые комментаторы отметили, что подобные высказывания могут обесценивать службу военных.

Большинство пришли к выводу, что в этой ситуации однозначно «правых» нет, а конфликт обнажил сразу несколько болезненных тем — дисциплину в школе, ответственность родителей и психологическое состояние педагогов во время войны.

