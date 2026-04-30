Скандал в школе: учительница раскритиковала рисунок "котика в космосе" — Сеть возмущена

Школа, урок

Реклама

Украинцев возмутил инцидент в школе, где учительница публично унизила ученицу 7 класса из-за ее рисунка с изображением «котика в космосе». Предварительно педагог резко раскритиковала работу ребенка и допустила оскорбительные высказывания. Украинцы поддержали ребенка приятными комментариями о его идее и реализации.

Об этом написала пользовательница с ником manager_oasis_obuhivka в Threads.

Рисунок школьницы, который раскритиковала учительница

Что известно об инциденте

Автор сообщения отметила, что учительница выбрала слишком резкие слова для оценки рисунка.

Реклама

«Как Вы считаете малая учительница рисования в обычной школе говорить ребенку, что его рисунок ПОЗОР? Это что, художественная школа? Я сомневаюсь, что учительница и такое нарисует… Работа ученицы 7 класса. Она нарисовала свою кошку в космосе», — написала она.

Ситуация быстро приобрела огласку. Пользователи стали обсуждать недопустимость такого отношения к детскому творчеству. В комментариях украинцы преимущественно встали на защиту школьницы, подчеркивая, что любое детское творчество нуждается в поддержке, а не критике или унижении.

Я вообще не понимаю смысл рисования в школе. Сделайте это просто как творчество без оценок. А еще лучше – изучать художников, стили живописи и так далее. А то рисование, пение и трудовое то издевательство.

Ни одна учительница не должна так говорить. Ни о чем!

У меня в школе учительница поставила мне по рисованию 3 итоговую, потому что я не умею рисовать. Спойлер: я училась в художественной студии и как раз выиграла олимпиаду из 50 школ Киева. олимпиады).

Я такое в жизни не рисую, девочка 44 годика. От меня самая высокая похвала. Очень милый, положительный котик.

Коту-то хороший, это факт. Зачем вообще оценки по такой субъективной дисциплине как изобразительное искусство — вопрос. Это не физика, не алгебра и не химия, где можно оценить точность и логичность решения. Не речь, где можно сосчитать количество ошибок. Даже не физкультура с нормативами (к ним тоже есть претензии, кстати). Вот как можно сказать о рисунках, что этот – точно 11, а тот – однозначно 6?

А в мои школьные годы знаете что было хуже всего? Когда рисунок одноклассникам рисовать родители и учительница оценивала такие рисунки по 12 баллов… я все еще помню ту не справедливость! В общем, я считаю, что творчество не должно оцениваться!

Лучше бы извлекли дополнительные уроки истории Украины!

Учительница – некомпетентный человек! Как иллюстратор со стажем скажу что рисунок супер волшебный и милый! Ваш ребенок супер молодец!

Позор так вести себя учителю! А задумка рисунка отличная!

Далеко не все учителя должны ими становиться.

Раньше говорилось, что во львовской школе произошел скандал после того, как учительница публично оскорбила ученика 7 класса. Она назвала его "дебилом" и связала это с тем, что отец мальчика находится на войне. После огласки ситуацией занялась администрация школы и городские образовательные органы, инициировавшие проверку. В сети осудили оскорбительные высказывания в адрес ребенка, подчеркивая недопустимость буллинга в образовательной среде. В то же время, людей призывают дождаться выводов официальной проверки.

Новости партнеров