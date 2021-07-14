Скандал в школе Запорожья: директор обвинила родителей в краже ковра из класса

Одна из мам унесла ковер, которым не пользовались 4 года.

В Запорожье в школе №91 разгорелся скандал из-за ковра, который родители купили для своих детей. Одна с мам его забрала, а директор заведения написала заявление в полицию о краже.

Об этом сообщают на странице ОО "Хочу учиться".

Отмечается, что руководительница учреждения написала два заявления в полицию. Одну — о краже ковра мамой одного из учеников, другую — о том, что требует, чтобы полицейские провели с женщиной профилактическую беседу.

Сама же мама ученика, которую обвиняют в краже, рассказала, что ковер родители вскладчину купили еще когда их дети пошли в 1 класс, но на баланс школы его не передавали. Кроме ковра они купили подушки, пособия, дополнительные тетради, бумагу, заправляли картриджи, сбрасывались на детские праздники.

Впоследствии родители поняли, что слишком много расходов на школу и отказались сдавать наличные в "фонд школы".

"Ковер, который так был нужен, и который родители приобрели для своих детей, но он оказался ненужным, и таким, что вообще не соответствует нормам после проверки Госпродпотребслужбы через полгода после покупки и переместился в шкаф, где и простоял до конца 4 класса, пока о нем не вспомнили родители ", — рассказывают в ОО "Хочу учиться".

Родители рассказали, что инвентарного номера на ковре не было, а заявления о передаче на баланс с подписями тех, кто участвовал в его приобретении, нет и не было. В ОО возник вопрос, если ковер и приняли на баланс, то каким образом, ведь он не подходит по санитарным нормам, нет сертификата качества и до 2021 года так и оставался без должного оприходования с проставлением инвентарного номера.

Родители ковер забрали и решили его продать, а полученные средства пустить на нужды своих детей в следующем учебном году.

"В целом героический 4-Б отказался платить наличные в фонд школы, покупать шкафы по 22 тысячи гривен скинуться на бойлер, на двери и тому подобное. Кстати, кредитный ноут на баланс не ставили. Заявление писали. Там следователю было бы интереснее. Ноутбук для учителя оформили в кредит и собирали деньги с родителей на ежемесячную оплату, передавали учителю. Выплатили. Учитель уволилась вместе с ноутом. Кредит то оформили на нее. Прикольно, правда? Удивительно, чего они вдруг вам наличные перестали давать. Мелочные ккакие", — резюмировали в ОО "Хочу учиться".

Напомним, что в Запорожье в дошкольном учреждении №90 через родительские взносы произошел скандал. Одна из мам отказалась сдавать 1000 гривен на ремонт и получила травля со стороны других родителей.

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