Скандал в Тернополе: ресторан отказался возвращать аванс за свадьбу, которую отложили из-за смерти от коронавируса

В заведении предложили журналистам вернуть деньги за свадьбу, которое перенесли.

В Тернополе владелец известного в городе ресторана отказался возвращать аванс за свадьбу, которую жених и невеста не могут отпраздновать из-за траура в семье.

Об этом пишет te.20minut.ua.

Брат невесты Андрей Кузяк рассказал, что еще в 2019 году его отец внес аванс 8 тыс. грн за свадьбу его сестры, которая должна состоятся в одном из заведений Тернополя 8 августа 2020, однако из-за карантина пара решила перенести свое празднование на 8 августа 2021 года.

"Когда родители платили аванс, то просили, чтобы заведение предоставило чек, договор и т.п., на что нам ответили, что они солидное заведение с высоким рейтингом в Booking, таких документов не предоставляют, работают со всеми честно и по устных договоренностях", — рассказал мужчина.

Однако в мае 2021 в семье жениха произошло горе — умерла его бабушка, а потому пара решила снова пока отказаться от празднование. На это в заведении заявили, что они не могут перенести свадьбу и отказались возвращать аванс в 8 тыс. грн. А потом в ресторане вообще заявили, что им никаких денег не давали.

"Интересно и то, что сразу на нашу дату, 8 августа 2021, записали других людей", — говорит брат невесты Андрей Кузяк.

Владелец тернопольского заведения, где произошел скандал Роман Недошитко отказался комментировать ситуацию. При этом он поинтересовался у тернопольской журналистки, "не хочет ли она вместо него вернуть аванс". В разговоре с отцом невесты владелец заведения же заявил, что "он никаких денег не брал".

При этом дочь владельца ресторана в соцсетях заявила, что семья невесты дала ресторану 8 тыс. грн задатка, а взамен якобы требует 370 евро. Это опроверг брат невесты, отметив, что семья хочет, чтобы ресторан вернул им именно 8 тыс. грн аванса.

Андрей Кузяк также рассказал, что вызвал в заведение полицию, чтобы они вмешались в ситуацию. Тернопольские правоохранители комментировать скандал журналистам отказались, ссылаясь на законодательство.

Адвокат Виталий Витив рассказал, чтобы таких ситуаций не возникало, нужно требовать от заведения фискальный чек и документы. Также он убежден, что пара имела право отменить свадьбу и вернуть себе средства, поскольку смерть близкого человека является форс-мажорной ситуацией.

Напомним, на свадьбу в Одессе появился полицейский спецназ и задержал стрелка с карабином.

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