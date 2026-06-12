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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Скандал в Тернопольском ТЦК: Лубинец заявил об удержании людей с инвалидностью и пьяном смотрителе

Во время проверки ТЦК в Тернополе обнаружили нетрезвого охранника и освободили пятерых незаконно удерживаемых мужчин, в том числе с инвалидностью и психическими расстройствами.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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После проверки предсавниками Офиса омбудсмена, в Тернопольском ТЦК уволили нескольких человек

После проверки предсавниками Офиса омбудсмена, в Тернопольском ТЦК уволили нескольких человек / © скриншот с видео

В Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека бьют тревогу из-за системных нарушений во время мобилизации. Очередной мониторинговый визит в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП выявил вопиющие факты противоправного удержания граждан.

Об этом в своих соцсетях сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, ситуация с так называемой бусификацией требует немедленных изменений, ведь реформа мобилизации «была нужна еще вчера».

Пьяный служащий и десятки жалоб

На момент проверки в помещении ТЦК удерживали около 28 человек. В ходе общения тет-а-тет 17 из них в письменном виде пожаловались омбудсмену на нарушение прав, ненадлежащее оформление документов и игнорирование процедур во время прохождения ВВК.

Однако больше всего представителей Офиса уполномоченного возмутило состояние персонала военкомата.

«То, что мы увидели, возмущает: смотритель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму», — подчеркнул Лубинец.

Кого удалось освободить?

Благодаря немедленному вмешательству мониторинговой группы из помещения ТЦК освободили пятерых людей, которые вообще не подлежали мобилизации. Их сняли с воинского учета. Среди освобожденных:

  • мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства;

  • два человека с психическими расстройствами;

  • двое мужчин, которым до достижения предельного (60-летнего) возраста осталось около полугода.

Виновные должны понести ответственность

Дмитрий Лубинец уже подготовил официальное реагирование для устранения выявленных нарушений и подчеркнул, что потребует строгой ответственности для причастных должностных лиц.

В качестве примера неотвратимости наказания он привел ситуацию в Ужгородском РТЦК и СП. Там после аналогичного визита нескольким служащим уже объявлены подозрения в превышении полномочий, незаконном лишении свободы и пытках военнообязанных.

«Моя позиция остается неизменной: ответственность должна быть неотвратимой для всех, независимо от должности или звания. Надеюсь, что и в этой ситуации [в Тернополе] будет надлежащая реакция», — резюмировал омбудсмен.

Напомним, в Киеве расследуют загадочную смерть мужчины, который в январе 2026 года попал в больницу с переломами ребер и травмами грудной клетки после мобилизации.

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Дата публикации
Количество просмотров
1228
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