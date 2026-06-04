Мужчина в наручниках. Иллюстративное изображение / © Freepik

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В Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) фиксировались серьезные нарушения прав человека, в частности случаи незаконного содержания и применения физического насилия.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщив о первых процессуальных решениях по делу.

По словам омбудсмена, выявленные во время мониторингового визита материалы, свидетельствующие о грубых нарушениях прав граждан в РТЦК, были переданы в правоохранительные органы.

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В четверг, 4 июня, нескольким работникам РТЦК объявлено подозрения. В частности, и.о. начальника Ужгородского РТЦК и начальнику группы воинского учета инкриминируют превышение служебных полномочий и незаконное лишение свободы.

Отдельно инструктору РТЦК сообщено о подозрении в пытках военнообязанного.

«Речь идет о незаконном удержании людей и применении физического насилия. Все фигуранты задержаны, решается вопрос о мерах пресечения», — заявил Лубинец.

По словам омбудсмена, среди зафиксированных нарушений фигурируют случаи, когда людей привязывали наручниками к лестнице, а также применяли физическое принуждение во время содержания.

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Он также сообщил, что инициирована дополнительная проверка в отношении должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП, которые могли быть осведомлены об этих фактах, но не приняли мер реагирования.

Также проверяются действия комиссии оперативного командования «Запад», которая, по словам омбудсмена, не отразила очевидных нарушений во время служебного расследования.

Лубинец подчеркнул, что продвижение дела стало возможным благодаря действиям Специализированной прокуратуры в сфере обороны, которая обеспечила процессуальное реагирование.

Комментируя ситуацию, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что даже в условиях войны государственные институты должны действовать исключительно в рамках закона.

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«РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне права. Даже во время войны государство или держится на законе — или теряет доверие тех, кого оно защищает», — подытожил он.

Напомним, ранее омбудсман Дмитрий Лубинец жестко раскритиковал новую реформу мобилизации, которая вскоре должна стартовать.

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