Скандал в ТЦК в Одесской области: чиновников подозревают в незаконной схеме мобилизации

Скандал в ТЦК на Одесщине / фото иллюстративное

Реклама

В командовании Сухопутных войск отреагировали на разоблачение схемы мобилизации в Одесской области. Как известно, подозреваемые уже арестованы. В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесской области правоохранители разоблачили незаконную схему мобилизации.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках.

Скандал в одном из одесских РТЦК: что известно

Чиновников военкомата подозревают в том, что они искусственно организовали противоправный механизм для улучшения статистики призыва. Следователи уже задокументировали факты правонарушений.

Реклама

Всем фигурантам официально сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал задержанным меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Следственные действия продолжаются. Правоохранительным органам всесторонне содействуют в проведении проверок.

В командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявили о бескомпромиссной позиции относительно подобных инцидентов:

«Нулевая толерантность к коррупции и любому нарушению действующего законодательства Украины — принципиальная позиция командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Любой случай злоупотребления доверием граждан и служебным положением категорически недопустим».

Реклама

В ведомстве также добавили, что заинтересованы в выявлении всех правонарушений, чтобы предотвратить их в будущем.

Точку в деле поставит суд. Действия работников ТЦК квалифицируют по завершении расследования.

В то же время, журналистов и общественность просят оперировать только фактами и не распространять ложную информацию.

ТЦК: последние новости

Напомним, Министерство обороны Украины работает над реформой мобилизационной системы и ТЦК, которая станет следующим большим шагом после цифровизации воинского учета.

Реклама

По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, изменения сформируют прозрачные правила и дадут гражданам четкое и понятное видение условий и перспектив прохождения службы в условиях продолжительной войны.

Конкретные детали реформы впоследствии анонсирует министр обороны, однако внедрить ее обещают уже скоро, не откладывая до 2027 года.

Будущие нововведения будут непосредственно касаться тех, кто сейчас уклоняется от выполнения воинского долга или находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

Главная цель изменений — предоставить мобилизованным четкое понимание их будущего, чтобы люди не воспринимали службу как бесконечный процесс без четких перспектив.

Реклама

Новости партнеров