Скандал в учреждении Минздрава: бывшая шефредактор канала Медведчука сообщила о своем увольнении

Дарья Гордийко заявила, что некоторые люди выдают свои манипуляции и нежелание работать за высокие принципы.
Дарья Гордийко, назначенная заведующей отделом коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава в январе 2024 года, сообщила, что уходит с должности.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Гордийко в свое время занимала должность шефредактора телеканала ZIK, владельцем которого был предатель Украины Виктор Медведчук. Однако Дарья Гордийко отмечает, что подавляющее большинство медийщиков в Украине работали в пророссийских компаниях.
"Берешь чуть ли не каждого медийщика и начинаешь смотреть, где работал (такая у нас профессия, интернет все помнит). И там – 9 из 10 – будет Интер, или 112, или Вести, или ZIK, или медиахолдинг Курченко (да @Антонина Доломанжи, "Комсомольская правда", 2018 год?). Иногда люди ошибаются. Иногда серьезно", — написала Гордейко, обратившись к сотруднице ЦОЗ Антонине Доломанжи.
По словам Дарьи Гордийко, она и дальше будет направлять свои усилия "на общую главную цель – борьбу за победу", потому что ей трудно абстрагироваться, когда ее муж воюет на фронте.
"Держаться за должности не вижу смысла. Ухожу", – резюмировала Гордийко.
Напомним, накануне пятеро сотрудников отдела коммуникаций государственного учреждения "Центр общественного здоровья" при Министерстве здравоохранения уволились после того, как узнали, что новая руководительница отдела была шефредактором медведчуковского телеканала ZIK.
О скандале узнали в соцсетях из публикации одной из сотрудниц ЦОЗ, Антонины Доломанжи.
Читайте ведущие новости сегодня: