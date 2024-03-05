Скандал в учреждении Минздрава: бывшая шефредактор канала Медведчука сообщила о своем увольнении

Дарья Гордийко заявила, что некоторые люди выдают свои манипуляции и нежелание работать за высокие принципы.

Дарья Гордийко, назначенная заведующей отделом коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава в январе 2024 года, сообщила, что уходит с должности.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Гордийко в свое время занимала должность шефредактора телеканала ZIK, владельцем которого был предатель Украины Виктор Медведчук. Однако Дарья Гордийко отмечает, что подавляющее большинство медийщиков в Украине работали в пророссийских компаниях.

"Берешь чуть ли не каждого медийщика и начинаешь смотреть, где работал (такая у нас профессия, интернет все помнит). И там – 9 из 10 – будет Интер, или 112, или Вести, или ZIK, или медиахолдинг Курченко (да @Антонина Доломанжи, "Комсомольская правда", 2018 год?). Иногда люди ошибаются. Иногда серьезно", — написала Гордейко, обратившись к сотруднице ЦОЗ Антонине Доломанжи.

По словам Дарьи Гордийко, она и дальше будет направлять свои усилия "на общую главную цель – борьбу за победу", потому что ей трудно абстрагироваться, когда ее муж воюет на фронте.

"Держаться за должности не вижу смысла. Ухожу", – резюмировала Гордийко.

Публикация Дарьи Гордийко

Напомним, накануне пятеро сотрудников отдела коммуникаций государственного учреждения "Центр общественного здоровья" при Министерстве здравоохранения уволились после того, как узнали, что новая руководительница отдела была шефредактором медведчуковского телеканала ZIK.

О скандале узнали в соцсетях из публикации одной из сотрудниц ЦОЗ, Антонины Доломанжи.

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