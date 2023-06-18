Скандал в "Укрзалізниці": проводник рассказал свою версию конфликта — из-за языка, пассажирка отрицает

"Укрзалізниця" прокомментировала инцидент в поезде Львов-Киев. По словам пассажирки Евгении Карпюк, мужчина в купе делал ей намеки сексуального характера, а проводник не предпринял соответствующих действий после обращения. Поездная бригада рассказала свою версию конфликта. По словам проводника, все началось с того, что пассажирка общалась на русском. Пассажирка это опровергает и утверждает, что о языке в вагоне речь даже не шла.

Как говорится в сообщении УЗ, если версия проводника не подтвердится, к нему будут применены дисциплинарные меры:

"Укрзалізниця" стремится к беспристрастному рассмотрению причин возникновения конфликта между пассажирами. Если версия поездной бригады о том, что причиной конфликта между пассажирами стало общение пассажирки на русском языке, не подтвердится, и окажется, что пассажир действительно приставал к другой пассажирке и проводник не предпринял соответствующих действий, к к нему будут применены дисциплинарные меры".

Сама же пассажирка Евгения Карпюк уже отреагировала на публикацию "Укрзалізниці". По ее словам, проводник начал "выкручивать" ситуацию.

"Очень интересная попытка", – написала женщина на своей странице в Инстаграм.

Пассажирка отрицает версию поездной бригады/Фото: Instagram evgeniyakarpiuk

Она отметила, что начинала разговор с пассажиром и проводником на украинском языке. Как продолжала говорить с ними в состоянии стресса, говорит, не помнит. Впрочем, подчеркнула, что в поезде речь об этом не шла.

Пассажирка отрицает версию поездной бригады/Фото: Instagram evgeniyakarpiuk

Напомним, "Укрзалізниця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе. Такая услуга будет доступна на четырех рейсах дальнего сообщения, которые находятся среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года. Приобрести билеты уже можно через мобильное приложение.

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