Скандал в "Укрзалізниці": некачественные вагоны за миллионы гривен рассыпались за несколько лет

Скандал в «Укрзалізниця»» / © Офис Генерального прокурора

В Генеральной прокуратуре разоблачили схему поставки некачественных вагонов для «Укрзалізниця». Убытки достигли 64 млн грн, а поставленные вагоны не выдержали даже нескольких лет эксплуатации.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Подозрения в завладении средствами АО «Укрзалізниця» получили бывший директор, действующий директор и начальник управления одного из вагоностроительных заводов.

По данным следствия, «Укрзалізниця» и вагоностроительное предприятие заключили договор на поставку пассажирских вагонов и колесных пар для движения по украинским и европейским путям.

Речь идет о поездах для международных перевозок.

«Продукцию произвели, поставили и ввели в эксплуатацию. Но уже через несколько лет во время планового технического обслуживания обнаружили критические дефекты — трещины и разрывы ключевых элементов вагонов и тележек», — пишет Кравченко.

Все это при условии, что нормативный срок службы таких вагонов и оборудования — десятки лет.

В ходе экспертизы удалось подтвердить, что при производстве использовали сталь с пониженными физико-техническими характеристиками. Сварочные работы провели с грубыми нарушениями.

Вагоны стали непригодными на десятки лет раньше, чем предполагалось. Схема нанесла ущерб государству на 64 миллиона гривен.

Действия должностных лиц квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

«Никаких "технических ошибок" здесь нет. Есть сознательные решения, и будет ответственность», — написал генеральный прокурор.

