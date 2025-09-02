Скандал в УКУ: дочери драматурга Ворожбит отказали в общежитии из-за символики ЛГБТ

Наталка Ворожбит с дочерью Параской / © Facebook

Украинская драматург и сценарист Наталка Ворожбит заявила, что ее дочь Параска Курочкина поступила в этом году в Украинский католический университет на Гуманитарный факультет, однако девушку отказались поселить в общежитие. Причина — эмодзи с флагом ЛГБТ в одном из постов Параски в Instagram. Университет отреагировал на эту информацию.

Свои заявления Ворожбит и УКУ опубликовали в Facebook.

Сообщение Наталки Ворожбит о дочери и УКУ

Публикуя свое сообщение, драматург отметила, что ей сложно обо всем этом писать, однако она не может промолчать, ведь речь идет о дочери.

По словам Ворожбит, в 2025 году ее дочь поступила на Гуманитарный факультет УКУ с высокими результатами. Девушка мечтала учиться именно в этом заведении высшего образования и жить во Львове в студенческом сообществе. Кроме качественного образования, мать надеялась, что Параска будет жить в более безопасном городе.

«Мы прошли собеседование, заплатили полную сумму за семестр, имея право на льготы, но не воспользовались ими (папа УБД). Мы были очарованы внешней атмосферой университета, готовились к переезду и светло скорбели о предстоящей разлуке. За 12 дней до начала обучения нам пришло письмо-отказ от проживания в коллегиуме (то, что мы привыкли называть общежитием). Хотя на собеседовании говорили, чтобы мы за это не волновались — селят всех из других регионов», — говорится в заметке сценариста.

Ворожбит позвонила в УКУ, чтобы узнать причину отказа. Там спросили фамилию и «после напряженной паузы» ответили, что не могут предоставить информацию и рекомендуют арендовать квартиру.

Драматург отметила, что знает, как Параска заполняла анкету, как отвечала на собеседовании. Она уверена, что ничего не противоречило заявленным на сайте ценностям УКУ. Причину отказа в поселении в коллегиум Ворожбит узнала благодаря неформальным связям.

«На странице в инстаграме Параски (которой она последний раз пользовалась в 2024 году и на которую подписаны все ее родственники), они нашли эмодзи — флажок лгбт. Еще там есть флаг Украины и четыре фото — два с котом и два селфи. Итак, этот флажок, который для нее означает толерантность и человечность, демократичность, принятие мира в его разных красках, стал причиной отказа проживания в коллегиуме, который не является монастырем или сектой, а относится к учебному заведению», — говорится в сообщении сценариста.

После этого Ворожбит написала эмоциональное письмо на электронные почты УКУ и ей перезвонили.

"Пани, которая отвечает за коммуникацию, подтвердила, что флажок стал причиной отказа, она своими глазами видела его скрин из инстаграма (!). Также пани полностью разделяет позицию коллегиума в этом вопросе и считает, цитирую, что «это все равно что повесить российский флаг на своей аватарке» (!). Привела еще какое-то непонятное сравнение о Ющенко и Януковиче. После этого озвучила предложение жить в квартире для педагогов (не в общежитии, в котором уже на тот момент не осталось мест) при условии, что дочь уберет это эмодзи из своего инстаграма и пообещает не пропагандировать лгбт в УКУ», — сообщила сценарист.

«Ущипните меня, может я до сих пор сплю?» — добавила она.

Параска ответила категорически «нет» на предложение.

«Я отдавала свою дочь под их защиту, а оказалось, что там защищаются от нее и не сомневаются в своей правоте. Я, конечно, сомневалась, надо ли выносить это в целом в первую очередь из-за дочери, но она сама решила написать об этом в своем инстаграме. Для ее поколения, для детей моих друзей и коллег поддержка лгбт-сообщества очень естественна и входит в перечень европейских ценностей, за которые воюет Украина, с чем у них ассоциируется Независимость. Это также протест против гомофобной россии. Они мыслят шире ужасных „отборщиков“ с их узкими смыслами. Поэтому эти дети не будут подчищать соцсети и врать на собеседованиях, как и моя Параска. И я горжусь ею, ими, знаю какие у них ценности. Они настоящие патриоты и наше будущее. А какие ценности в УКУ? Пойдут ли эти дети к вам учиться после этой информации?«— задала вопрос Ворожбит.

В конце концов они расторгли контракт с УКУ. От учебного заведения не поступило «никаких извинений за моральный ущерб, разрушенную мечту и измененный вектор жизни».

Драматург сообщила, что Параску мгновенно зачислили на обучение в Киево-Могилянскую Академию.

«Я хочу, чтобы меценаты, наблюдательный совет, преподаватели и руководители этого заведения, среди которых, безусловно много людей с широким мышлением и большим сердцем, задумалась о системе УКУ, своем месте в ней, куда они движутся, почему побеждают такие средневековые механизмы, и, возможно, что-то бы изменили и переосмыслили, пока не поздно», — добавила Ворожбит.

Реакция УКУ

После огласки УКУ опубликовал ответ ректора Параске Курочкиной. В заметке отмечается, что в целом отказ получили более 15 студентов, однако причины отказа не указали.

«Мы искренне сожалеем, что отказ относительно участия в образовательно-формационной программе был воспринят вами как ограничение для обучения в УКУ и вызвал для вас большое разочарование. Мы были рады вашему желанию учиться у нас и зачислили вас на обучение по вашему заявлению. Понимая сложности с поиском жилья во Львове, мы также были готовы помочь вам с проживанием по соседству с университетом. Нам жаль, что в итоге вы приняли решение покинуть УКУ, но относимся к нему с уважением и пониманием», — говорится в ответе УКУ.

Сообщение УКУ / © Facebook/ecclsumy

К слову, в феврале возник скандал в другом университете Львова — ЛНУ имени Ивана Франко. 87-летнего профессора Иосифа Лося обвинили в домогательствах, после чего отстранили от работы и в конце концов уволили с должности.