Скандал в УКУ из-за ЛГБТ-символики: ректорат извинился и разъяснил ситуацию

Украинский католический университет / © Facebook

Ректорат Украинского католического университета (УКУ) извинился за коммуникацию после возмущения в соцсетях решением учебного заведения не предоставить место в коллегиуме (общежитии) дочери драматурга Натальи Ворожбит — Параске, которая поступила на образовательно-формационную программу «Христианская духовность в постмодерной эпохе». Ректорат УКУ также объяснил значение программы.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице УКУ.

В университете заявили о волне агрессии и кенселинга в свой адрес в соцсетях в ответ на сообщение Ворожбит «об отказе в зачислении ее дочери на образовательно-формационную программу „Христианская духовность в постмодерной эпохе“. Стоит заметить, что драматург заявляла об отказе ее дочери в поселении в коллегиум, из-за чего Параска сама отказалась от обучения в УКУ.

«Хотим выразить сожаление, что не было найдено правильных слов и хороших шагов для поиска оптимального решения и способа его коммуникации. Результатом стало разочарование и горечь талантливого молодого человека, который был зачислен на образовательную программу по культурологии и которого мы хотели видеть студенткой УКУ. Мы извиняемся за неудачную коммуникацию«, — говорится в заявлении ректората.

Там пообещали внимательно проанализировать процесс рассмотрения и принятия решений о зачислении абитуриентов на программу, усовершенствовать формат собеседования и коммуникацию о критериях зачисления.

В УКУ также объяснили, что проживание в коллегиуме является следствием зачисления на образовательно-формационную программу «Христианская духовность в постмодерной эпохе». Поэтому крайне важно иметь правильное представление о ее цели и содержании. Согласно логике этой программы, ее участники получают дополнительную возможность совместно практиковать и развивать свою христианскую жизнь.

В ректорате отметили, что в УКУ приходят молодые люди с разными взглядами и мировоззрением. Базовым требованием является их открытость для христианского предложения о Боге, человеке и мире.

Ректорат проинформировал, что программа «Христианская духовность в постмодерной эпохе» открыта для студентов всех факультетов и предусматривает сознательное желание молодого человека «расти и жить во Христе». В УКУ объяснили, как это проявляется при рассмотрении заявлений на зачисление на программу.

"Если комиссия сделает вывод, что заявитель не разделяет христианские ценности из принципа, а его первоочередным намерением является только проживание в Коллегиуме, ему может быть отказано в участии в программе. Эта программа не является обязательной для всех студентов. Она является возможностью для тех, кто стремится углубить свою веру в сообществе, объединенном общими ценностями и мировоззренческими ориентирами», — говорится в заявлении университета.

В сообщении также акцентируется, что УКУ приветствует аргументированные дискуссии на важнейшие темы человеческой жизни, однако эти дискуссии не должны быть «площадкой для пропаганды любой антихристианской идеологии».

«Мы в УКУ с глубоким уважением относимся к уважению человеческого достоинства. И стараемся делать все для того, чтобы наши преподаватели и работники закладывали эту ценность среди наших студентов. Нынешняя ситуация является поучительной для нас по многим причинам. В том числе и потому, что вызвала столь горькую поляризацию. Мы просим наших студентов, преподавателей, работников и выпускников еще раз внимательно ознакомиться с мировоззренческими документами УКУ и готовы провести ряд встреч для их совместного обсуждения», — добавили в ректорате.

Напомним, накануне Ворожбит заявила, что ее дочь Параска поступила в этом году в УКУ на гуманитарный факультет, однако девушку отказались поселить в коллегиум (общежитие). Причиной стало эмодзи с ЛГБТ-флагом в одном из сообщений девушки в Instagram. В конце концов Параска с мамой разорвали контракт с УКУ и девушка начала обучение в Киево-Могилянской Академии.