Скандал в ВСУ: Лубинец срочно проверяет заявления о пытках в "Скелі"

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Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека приступает к проверке информации о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скеля».

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, речь идет о сообщениях о возможном применении пыток, обустройстве мест лишения свободы и случаях доведения военнослужащих до самоубийств.

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Лубинец подчеркнул, что эти сигналы нельзя игнорировать.

«Получил информацию о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих… Я не оставляю это без внимания. Моя позиция — четкая: любые нарушения прав человека, особенно в условиях военного положения, недопустимы и требуют немедленной реакции», — заявил он.

Омбудсмен сообщил, что обратился в Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное и беспристрастное расследование возможных нарушений.

По его словам, ситуация также была обсуждена с руководством ВСУ.

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«Провел рабочее совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Благодарю за оперативную реакцию — Военная служба правопорядка уже занимается выяснением обстоятельств», — сообщил Лубинец.

Он добавил, что уже в ближайшее время мониторинговая группа Офиса омбудсмена отправится непосредственно в это подразделение.

«Уже завтра мониторинговая группа Офиса омбудсмена отправляется на место для проведения проверки… я получил заверения в полном содействии ее работе», — заявил Лубинец.

Смерти в полку «Скеля»: что известно

Напомним, ранее издание «Бабель» опубликовало расследование о 425-м отдельном штурмовом полку «Скеля». По данным журналистов, с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев полка произошло не менее 26 небоевых смертей.

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В штурмовом полку «Скеля» отреагировали на расследование журналистов о возможных системных нарушениях прав мобилизованных и 26 случаях со смертельным исходом в учебных центрах полка за последние полгода. Начальник группы гражданско-военного сотрудничества 425 ОШП «Скеля» Андрей Сурай заявил, что не все случаи, упомянутые в материале, по его мнению, могут свидетельствовать о насилии или преступлении.

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