Скандал в ВСУ: в одной из частей нашли тысячи непригодных мобилизованных

Около 2 тысяч человек, которые не должны служить, оказались в воинской части / © ТСН

В одной из воинских частей Украины зафиксировали масштабную проблему — среди мобилизованных обнаружили около двух тысяч человек, которые, по предварительным данным, не должны проходить службу по состоянию здоровья. Пока ситуацию проверяют на всех уровнях.

Об этом сообщила военная омбудсменка Ольга Решетилова, передает «РБК-Украина».

По ее словам, к уяснению обстоятельств уже привлекли Министерство обороны и командование Сухопутных войск. Теперь должны установить, где именно произошел сбой в системе. Будь то во время работы территориальных центров комплектования, военно-врачебных комиссий или уже непосредственно в воинской части.

Речь идет о значительном количестве людей, поэтому проверка должна дать ответ, как такая ситуация стала возможной и кто ответственен за допущенные нарушения.

Омбудсменко подчеркнула, что этот случай нельзя оставить без детального анализа, ведь фактически речь идет о массовом направлении в армию лиц, не отвечающих требованиям службы по состоянию здоровья.

«Надо полноценно изучить вопрос, как так произошло, на каком этапе пошло это массовое нарушение. Это этап ТЦК, ВЛК, это уже воинская часть, было ли решение принято где-то выше?», — пояснила она.

В настоящее время идет комплексная проверка, по результатам которой ожидаются соответствующие решения.

Напомним, ранее командование оперативного командования «Запад» отреагировало на информацию о возможных нарушениях прав граждан в Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Там обнаружены факты, которые ранее обнародовал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков. Речь идет о случаях незаконного содержания граждан. Среди них люди с серьезными проблемами со здоровьем, а также ветеран войны. По его словам, отдельные лица содержались там длительное время, несмотря на их состояние и имеющиеся документы.

Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов ранее заявил, что не стоит ожидать «чудеса» в результате возможных изменений в сфере мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК). По его словам, суть мобилизации останется той же, пока идет война.